FPT.eSign - Giải pháp ký số duy nhất giành Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Với giải thưởng uy tín thứ 2 trong năm 2022, Chữ ký số từ xa - FPT.eSign của FPT IS tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế dẫn đầu thị trường ký số từ xa tại Việt Nam hiện nay.

NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA FPT IS ĐƯỢC GHI NHẬN

Chiều ngày 9/10, tại Hà Nội, FPT.eSign vinh dự được Hội Truyền thông số Việt Nam trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2022 ở hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu dựa trên tính toàn diện, tính sáng tạo cũng như tính hiệu quả của giải pháp. Đặc biệt, FPT.eSign là giải pháp ký số từ xa duy nhất được trao Giải thưởng năm nay.

Việc đạt được Giải thưởng quan trọng này trong bối cảnh Ngày Chuyển đổi số Việt Nam (10/10) góp phần khẳng định những nỗ lực và năng lực của FPT IS trong hành trình xây dựng các giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Trước khi nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, FPT.eSign cũng xuất sắc được xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2022, khẳng định uy tín và chất lượng của một giải pháp “Made by FPT IS” trong mảng ký số từ xa nói riêng và ngành Công nghệ thông tin nói chung, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu chuyên sâu về các giải pháp xác thực số của FPT IS.

FPT.eSign VÀ SỨ MỆNH SỐ HÓA TOÀN VẸN CÁC QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sự ra đời của FPT.eSign giúp các doanh nghiệp, tổ chức không còn phải lo ngại về những rào cản liên quan đến khoảng cách địa lý, thời gian, tiết kiệm hàng loạt chi phí vận hành. Với FPT.eSign, người dùng có thể dễ dàng ký số linh động mọi lúc, mọi nơi trên máy tính hoặc thiết bị di động, mà không bị phụ thuộc vào thiết bị phần cứng như USB Token hay SIM. FPT.eSign được ứng dụng công nghệ xác thực số hiện đại, bảo đảm toàn vẹn nội dung, đầy đủ pháp lý cho các giao kết trên môi trường online giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Hiện nay có khoảng hơn 20 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nhưng chỉ có 6 tổ chức đáp ứng đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn, tính pháp lý và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho loại hình ký số từ xa, trong đó có FPT IS. Đặc biệt, với chứng chỉ QTSP (Qualified Trust Service Provider) được cấp bởi Tayllorcox, một trong những đơn vị đánh giá chứng chỉ uy tín nhất của châu Âu, cùng chứng nhận eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), FPT.eSign được công nhận có tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật sánh ngang cùng các giải pháp của những đơn vị cung cấp hàng đầu thế giới. FPT IS cũng là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp thêm những công nghệ đột phá về dấu thời gian và xác thực lâu dài để đảm bảo xác thực các giao dịch điện tử một cách hoàn chỉnh.

FPT.eSign cho phép người dùng ký số mọi lúc, mọi nơi mà không bị phụ thuộc vào thiết bị phần cứng như USB Token hay SIM.

FPT.eSign có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Thuế, Kho bạc, Hải quan…Hiện nay, các ngân hàng và nhiều tổ chức tài chính đang tiên phong ứng dụng giải pháp này trong các quy trình tạo mới tài khoản, đăng ký xác nhận khoản vay…, giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách tiếp cận của các dịch vụ tài chính tới khách hàng, gia tăng trải nghiệm và giúp các doanh nghiệp tối ưu đáng kể chi phí và nguồn lực.

Đến nay, FPT.eSign đã vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật và bảo mật để được sử dụng tại hơn 20 ngân hàng, tổ chức tài chính trên toàn quốc như FE Credit, Home Credit, HDSaison, Mcredit, CIMB, VIB, OCB, HDBANK, TCB…cùng hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.

Đơn cử như tại FE Credit, bằng việc ứng dụng hiệu quả giải pháp chữ ký số từ xa của FPT IS, đơn vị đang tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường. Công ty hiện có hơn 16.000 nhân sự, 21.000 điểm giới thiệu dịch vụ, hơn 12.000.000 khách hàng với hơn 10.000 hồ sơ cần xử lý mỗi ngày. Trước đây, FE Credit sử dụng giải pháp khác với số lượng hợp đồng lỗi 80%, trong đó 20% phải ký tay hoặc làm lại, dẫn đến tỷ lệ hợp đồng vay thành công thấp.

Sau khi hợp tác với FPT IS để triển khai giải pháp ký số từ xa, thời gian thực hiện hợp đồng cho vay tại FE Credit đã giảm từ 2-3 ngày xuống còn 10 phút, loại bỏ nhiều quy trình giấy tờ phức tạp, nâng tỷ lệ ký hợp đồng vay thành công từ 20% lên 99%.

Chia sẻ về Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam của FPT.eSign, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS khẳng định: “FPT IS tự hào là đơn vị đã và đang đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp lớn về các giải pháp ký số và xác thực điện tử. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia am hiểu đầy đủ về tính pháp lý, quy trình cũng như kỹ thuật của công nghệ ký số nhằm giúp giải pháp này có thể ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả trong thực tiễn. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là một cột mốc quan trọng đối với FPT.eSign nói riêng và hệ sinh thái các sản phẩm xác thực số Made by FPT IS nói chung. Với tính tiện lợi và bảo mật, FPT.eSign giúp khép kín toàn vẹn các quy trình số hoá không giấy tờ và giúp mang lại phương thức, trải nghiệm hoàn toàn mới cho các doanh nghiệp, tổ chức. Chúng tôi tin tưởng rằng phương thức này sẽ trở thành nền tảng phổ biến được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam một cách nhanh chóng".

Với sự am hiểu công nghệ và thị trường, cùng đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, FPT IS với FPT.eSign và hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số hy vọng sẽ trở thành người đồng hành đáng tin cậy cho mọi cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

* Thông tin chi tiết: https://esign.fpt.com.vn/