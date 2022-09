FPT IS thắng lớn với ba giải thưởng Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin

Mới đây, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vinh dự lọt Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin tại ba hạng mục: Proptech, Fintech, Bảo mật và an toàn thông tin, qua đó khẳng định năng lực chuyên sâu và trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

SỰ GHI NHẬN VỊ THẾ ĐỒNG HÀNH TOÀN DIỆN CỦA FPT IS

Vừa qua, FPT IS tự hào được trao 3 giải thưởng gồm Top 10 Doanh nghiệp Proptech, Top 10 Doanh nghiệp Fintech, Top 10 Doanh nghiệp Bảo mật và an toàn thông tin tại Lễ công bố và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Đặc biệt, FPT IS vinh dự trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ công nghệ thông tin Nghìn tỷ Việt Nam, với sứ mệnh khẳng định vị thế, tầm vóc của tên tuổi công nghệ Việt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 100.000 doanh nghiệp số vào năm 2030.

Hướng đến mục tiêu trở thành đối tác đồng hành chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam, FPT IS đã và đang tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chuyên sâu cho từng ngành, lĩnh vực, giúp các tổ chức, doanh nghiệp từng bước nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và vận hành.

Đặc biệt, Bất động sản, Ngân hàng - Tài chính, Bảo mật và an toàn thông tin là ba lĩnh vực được FPT IS chú trọng đầu tư nguồn lực và sáng tạo giải pháp. Hiện nay, đây cũng là ba lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh chóng và tính phức tạp cao. Nhiều dự án “đinh” trong các lĩnh vực trên đã được đội ngũ FPT IS triển khai thành công, khai mở nhiều giá trị số cho các doanh nghiệp, tổ chức.

“FPT IS vinh dự là đối tác đồng hành toàn diện và tin cậy của nhiều doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhóm ngành trọng điểm trong việc tư vấn, triển khai các dự án chuyển đổi số có tính phức tạp cao. Chúng tôi tự hào khi sở hữu năng lực cùng sự am hiểu chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, và đang hướng tới thúc đẩy việc ứng dụng các xu hướng công nghệ mới như Proptech, Fintech, dịch vụ an toàn thông tin trên thực tế. Trong thời gian tới, FPT IS sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế về kinh nghiệm và con người, nỗ lực khẳng định vai trò chuyên gia, sát cánh chuyển đổi số với doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản, Sản xuất, Thương mại dịch vụ”, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc FPT IS chia sẻ.

FPT IS KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYÊN SÂU VÀ ĐA DẠNG NGÀNH

Đối với lĩnh vực bất động sản, FPT IS đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đồng hành cùng hàng loạt “key-player” của ngành, đúc kết phương pháp luận triển khai hệ thống quản trị cho ngành Xây dựng – Bất động sản với bộ giải pháp đặc thù được phát triển trên nền tảng của SAP. Đây là phương pháp luận có tính khả thi cao, giúp tối ưu triển khai cho khách hàng và được chứng minh bằng loạt hợp đồng với các “ông lớn” như Đất Xanh, Coteccons, An Gia, Filmore, Phát Đạt, TNR Holdings Vietnam…

FPT IS nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Proptech Việt Nam 2022.

Xác định Ngân hàng - Tài chính là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, FPT IS đã triển khai nhiều giải pháp lõi và tổng thể cho doanh nghiệp. Trong suốt những năm qua, FPT IS đồng hành cùng nhiều ngân hàng, công ty tài chính lớn hàng đầu tại Việt Nam. Với các giải pháp Made by FPT IS như FPT.eGalaxy - Ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp, FPT.CARS - Hệ thống tuân thủ an toàn vốn, FPT Digital Platform - Ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực Ngân hàng..., FPT IS đã và đang đóng góp “xung lực” quan trọng trong các bài toán quản trị lõi cũng như dịch chuyển số ngành Ngân hàng - Tài chính.

Thêm vào đó, FPT IS cũng đồng hành cùng nhiều ngân hàng top đầu trong việc số hoá hành trình khách hàng với giải pháp eKYC, nền tảng số hóa quy trình mở mới tài khoản và dịch vụ FPT Digital Onboarding. Bên cạnh đó, FPT Customer Data Platform giúp các ngân hàng có thể quan sát bức tranh tổng thể về chân dung khách hàng và thực hiện các kịch bản phân tích chi tiết 360 độ tập dữ liệu khách hàng.

FPT IS lọt Top 10 Doanh nghiệp Fintech Việt Nam 2022.

Trong lĩnh vực Bảo mật và An toàn thông tin, FPT IS với đội ngũ chuyên gia sở hữu hàng loạt chứng chỉ bảo mật uy tín đang nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ đánh giá lỗ hổng bảo mật và dịch vụ giám sát an toàn thông tin 24/7, nhằm kiểm soát toàn diện và nâng cao khả năng phòng thủ cho hệ thống công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức.

Trong bối cảnh xu hướng an toàn thông tin đang chuyển dần từ phòng vệ sang phát hiện sớm, ngăn chặn, ứng phó sự cố kịp thời, FPT IS cung cấp Nền tảng điều hành An ninh mạng tập trung - FPT.EagleEye mSOC với 4 chức năng chính gồm Record (Ghi nhận), Detect (Phát hiện), Investigate (Điều tra), Act (Phản ứng), cùng khả năng xử lý dữ liệu lớn, tự động hóa dựa trên khung phát hiện tấn công MITRE ATT&CK.

Với FPT.EagleEye mSOC, tất cả quy trình giám sát và xử lý sự cố đều được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng, từ đó đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng như giảm tối đa thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công.

Đại diện FPT IS nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Bảo mật và An toàn thông tin Việt Nam 2022.

Ngoài FPT IS, các công ty thành viên Tập đoàn FPT cũng được vinh danh tại các hạng mục Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, dịch vụ điện toán đám mây, dữ liệu lớn; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp thành phố thông minh; Top 10 Doanh nghiệp EdTech.