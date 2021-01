Gần 1,1 tỷ cổ phiếu OCB niêm yết trên sàn HOSE

Ngày 28/1/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu OCB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), với giá chào sàn 22.900 đồng/cổ phiếu.

GIÁ CHÀO SÀN HẤP DẪN

OCB là mã cổ phiếu ngân hàng đầu tiên niêm yết mới trên HOSE năm 2021. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của OCB là 22.900 đồng/ cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu, tương ứng vốn hoá Ngân hàng đạt 25.096 tỷ đồng. Đây được cho là mức giá khá hấp dẫn với thị trường.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB, cho biết: "Việc niêm yết cổ phiếu OCB trên HOSE là sự kiện rất quan trọng đối với ngân hàng và nằm trong lộ trình phát triển đã được hoạch định của chúng tôi. Với mục tiêu huy động vốn để đảm bảo năng lực tài chính cho quá trình phát triển nhanh trong giai đoạn tăng trưởng mới. Tăng cường tính minh bạch và thanh khoản của cổ phiếu, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như khẳng định nội lực và giá trị sẵn có của Ngân hàng".

KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG 20-25%/NĂM

Chia sẻ về chiến lược cho giai đoạn 5 năm tới 2021-2025, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB kỳ vọng ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tổng tài sản và vốn điều lệ từ 20% - 25%/năm. "Trong thời gian tới, Ngân hàng dự kiến tập trung vào những phân khúc khách hàng đã lựa chọn; Duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong nhóm dẫn đầu; Nâng cao chất lượng tài sản thông qua hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế; Tối ưu hóa công nghệ và nền tảng ngân hàng số để dẫn dắt tăng trưởng và hiệu quả", ông Tuấn cho biết thêm.

Trong năm 2020, OCB đã tạo dấu ấn trên thị trường tài chính với thương vụ phát hành cổ phiếu tăng vốn cho đối tác chiến lược nước ngoài Aoroza Bank. Ngân hàng đến từ Nhật Bản này đã đầu tư khoảng 160 triệu đô la Mỹ để sở hữu 15% vốn cổ phần của OCB. Đây là một trong những thương vụ được bình chọn vào Top 10 thương vụ M&A tiêu biểu của năm 2020.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.420 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2019; tổng tài sản của OCB đạt 152.687 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019. Huy động vốn đạt 108.462 tỷ, tăng 27%, tổng dư nợ tín dụng đạt 90.237 tỷ, tăng 24% so với 2019.

Kết thúc giao dịch phiên sáng ngày 28/1, trong xu hướng giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán nói chung, giá cổ phiếu OCB cũng giảm 4.550 đồng/cổ phiếu so với mức giá chào sàn, xuống còn 18.350 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, với nội lực vững mạnh của Ngân hàng cũng như sự hỗ trợ từ đối tác Nhật, giá cổ phiếu OCB được kỳ vọng sẽ tăng trở lại trong thời gian tới.

Kiên định với chiến lược và định hướng phát triển kinh doanh nhất quán, thực hiện đồng bộ các giải pháp tối ưu chi phí hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. OCB đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm qua: Vốn chủ sở hữu tăng gần 8 lần; Lợi nhuận tăng hơn 16 lần và Tổng tài sản tăng 12 lần. Qua đó, OCB trở thành ngân hàng thương mại cổ phần giữ vị trí số 1 về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, số 3 về hiệu quả lợi nhuận trên vốn.