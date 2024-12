Gen Z mua 5 xe VinFast kinh doanh cho thuê: "Thử xe điện rồi, nhiều người không còn muốn dùng xe xăng nữa"

Chào Thúy Vy. Được biết chị là người kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái. Hiện tại, đội xe của chị gồm những chiếc xe nào?

Mình đang sở hữu 5 chiếc VinFast, bao gồm 1 chiếc Lux A2.0 Plus, 2 chiếc VF 8 Plus và 2 chiếc VF 7 Plus. Mình mua chiếc Lux A2.0 Plus đầu tiên vào cuối năm 2021. Đó cũng là chiếc xe đầu tiên mình đứng tên và kinh doanh cho thuê ô tô tự lái kể từ đó.

Đến cuối 2022, VinFast bàn giao lô VF 8 đầu tiên và mình bắt đầu quan tâm đến xe điện. Đầu 2023, đi xuyên Việt cùng gia đình, mình thấy dọc trên đường đã có rất nhiều trạm sạc của VinFast, từ đó hình thành mong muốn sử dụng xe điện. Sau đó mình mua hai chiếc VF 8 Plus và hai chiếc VF 7 Plus, mỗi chiếc cách nhau vài tháng.

Thông thường, một người sẽ sở hữu nhiều xe của nhiều thương hiệu để kinh doanh, vì sao chị chỉ mua xe VinFast và đa phần là xe điện?

Mình chọn xe VinFast để kinh doanh hoàn toàn dựa trên nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường cho thuê ô tô tự lái. Thực tế, có một tập khách hàng lớn muốn thuê xe điện để “sống thử” trước khi quyết định mua xe điện. Ví dụ thời điểm này, nhu cầu thuê VF 3 rất cao.

Chi phí sử dụng xe, gồm cả chi phí bảo dưỡng và sạc điện, tác động ra sao tới lợi nhuận của người cho thuê xe như chị?

Tính đến hiện tại, sau gần 2 năm, chiếc VF 8 Plus đầu tiên của mình đã chạy gần 100.000 km. Chi phí bảo dưỡng mỗi lần của chiếc xe đó trung bình chỉ 200.000-500.000 đồng, vô cùng tiết kiệm so với xe động cơ đốt trong. Như xe xăng, một lần bảo dưỡng tốn 2-3 triệu đồng là ít, còn cấp bảo dưỡng lớn lên đến 7-8 triệu đồng.

Chi phí bảo dưỡng thấp thì tiết kiệm cho cả mình và khách thuê xe. Với xe xăng, vì chi phí bảo dưỡng cao, nên mình phải giới hạn km khách hàng sử dụng. Ví dụ một ngày thuê chỉ được chạy 250-300 km. Nếu qua số đó phải phụ thu. Số tiền phụ thu đó chủ yếu dùng cho việc bảo dưỡng. Còn với xe điện thì mình không giới hạn km bởi chi phí bảo dưỡng rất rẻ.

Ngoài chi phí bảo dưỡng thấp, chính sách miễn phí sạc cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho cả mình và khách thuê xe. VinFast đang miễn phí sạc cho tất cả xe điện, như VF 7 và VF 8 được sạc miễn phí đến ngày 1/7/2025.

Khách hàng thuê xe điện tự lái là những người như thế nào?

Mình thấy tập khách hàng trẻ và trung tuổi, tầm 48-50 đổ lại là nhiều. Khách thuê xe có đủ nhu cầu, từ thuê ngày, thuê tuần, thuê tháng cho đến thuê năm.

Trong đó, khoảng 30% khách thuê xe với nhu cầu “sống thử” 1 tuần, 1 tháng với xe điện trước khi quyết định có mua xe điện hay không. Đặc biệt, có những khách thuê xe điện một lần rồi thì không còn muốn thuê lại xe xăng nữa. Lý do vì ưu điểm chi phí nhiên liệu thấp và khả năng vận hành ấn tượng của xe điện.

Mình cũng thường xuyên cho khách thuê xe điện để đi đường dài. Ví dụ, có một anh khách quen ở Vũng Tàu, ban đầu thuê VF 8 Plus trong 1 tháng để đi xuyên Việt. Sau chuyến đi, anh ấy thuê luôn chiếc xe đó trong 1 năm, đến bây giờ vẫn chưa hết hợp đồng.

Có vẻ như nhu cầu cho thuê xe điện đang rất cao phải không?

Đúng vậy. Nhu cầu thuê xe điện tự lái đang cực kỳ cao. Xe nhà mình thường xuyên kín lịch, hiện tại không đủ cung cấp cho khách hàng. Trong ngành của mình, mình thấy các nhà cho thuê cũng mua xe điện rất nhiều.

Với khách hàng lần đầu thuê xe điện, họ thường quan tâm tới yếu tố nào?

Yếu tố được quan tâm nhất là sạc xe điện như thế nào. Hiện tại, hạ tầng trạm sạc của V-Green đã rộng khắp rồi. Ở nội thành, cứ 3-4 km, thậm chí 1-2 km là thấy một trạm sạc. Sau khi thuê rồi, trải nghiệm thực tế rồi, nhiều người trở thành khách hàng thân thiết của mình luôn.

Đã có khách hàng thuê xe nào gặp chuyện hết pin giữa đường hay chưa?

Chưa bao giờ. Trên màn hình giải trí luôn có sẵn bản đồ trạm sạc. Xe chạy tới đâu, bản đồ đều hiển thị những trạm sạc gần nhất. Nên việc tìm trạm sạc không phải vấn đề. Nhìn chung, việc sạc điện cho xe vô cùng dễ.

Mình cũng đã tự lái xe điện đi nhiều chuyến đi dài, đã tận mắt chứng kiến quy mô hạ tầng trạm sạc của V-Green trên khắp tỉnh thành. Khách hàng của mình cũng thế, phần lớn họ không thấy băn khoăn gì về chuyện sạc điện.

Hơn nữa, mỗi lần sạc đầy, xe di chuyển được 400-500 km. Với quãng đường đó thì đủ để cơ thể cảm thấy mệt, phải dừng lại nghỉ ngơi rồi, và có thể tận dụng thời gian đó để cắm sạc.

Chị đánh giá thế nào về sự an toàn của xe điện, đặc biệt là với những tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS)?

Các tính năng này rất hữu ích, hỗ trợ tài xế lái xe an toàn và nhàn nhã hơn. ADAS từng cứu mình một vài lần. Với khách hàng, khi trả xe, có người cũng nói với mình là chiếc xe này lái “nhàn kinh khủng”.

Ở góc độ kinh doanh, các tính năng ADAS giúp công việc kinh doanh của mình tốt hơn. Khách hàng thuê xe mình, đi thuận lợi cũng sẽ có ấn tượng tốt, lần sau sẽ quay lại thuê tiếp.

Các dòng xe điện VinFast nổi tiếng là thông minh, nhiều công nghệ. Theo chị, tính năng nào nổi bật nhất?

Công nghệ nổi bật phải kể đến khả năng quản lý xe từ xa thông qua ứng dụng. Mình dễ dàng nắm được thông tin xe đang ở đâu, đang dừng hay đang chạy, có đang sạc hay không hay số km đã đi. Tính năng này rất tiện cho những người cho thuê xe như mình.

Trong số xe VinFast đang sở hữu, chị thích sử dụng chiếc xe nào nhất? Chị có định mua thêm xe VinFast để mở rộng công việc kinh doanh không?

Mình chắc chắn sẽ mua thêm xe điện VinFast vì như hiện tại thì không đủ. Nếu để nói thích nhất, thì mình thích nhất chiếc VF 7 Plus. Xe thiết kế trẻ trung, hiện đại, cảm giác lái hay, và kích thước cũng gọn gàng, hợp với mình.