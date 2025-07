Hải Phòng tiếp tục nâng tầm năng lực cảng biển

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, chấp thuận chủ trương cho phép Bến cảng số 1, 2 Khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), thuộc Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn), được tiếp nhận tàu container trọng tải đến 165.000DWT giảm tải vào, rời cảng.

Giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành dịch vụ cảng, quyết định trên của Bộ Xây dựng đã thể hiện sự linh hoạt trong việc quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng cảng biển, là động lực quan trọng giúp Lạch Huyện (cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc) tiếp tục nâng cao năng lực đón tàu siêu trọng tải, khẳng định vai trò chiến lược của cụm cảng Hải Phòng (Việt Nam) trong chuỗi hoạt động logistics toàn cầu.

Bến cảng số 1, 2 Khu bến cảng Lạch Huyện được đưa vào khai thác từ tháng 6/2019 với quy mô chiều dài 750m gồm 2 bến, mỗi bến dài 375m, độ sâu khu nước trước bến là - 16m.

Tuyến luồng tầu ra, vào từ phao số 0 đến cụm 2 bến dài hơn 20 km, rộng 160m, độ sâu thiết kế -14m. Tuy nhiên, theo Thông báo hàng hải số 936/TBHH - CVHHHP ngày 28/4/2025, độ sâu thực tế tại đoạn luồng Lạch Huyện hiện đạt -13,2m. Cả 2 bến đã tiếp nhận các tàu từ 132.900DWT giảm tải đến 160.000DWT và đã khai thác an toàn 7 lượt tàu ra/vào.

Kết quả kiểm định, thẩm tra đánh giá của các cơ quan chuyên môn gần đây đã chính thức kết luận, bến cảng số 1, 2 (Lạch Huyện) đủ điều kiện tiếp nhận tàu container trọng tải đến 165.000DWT giảm tải, với các yêu cầu khai thác cụ thể.

Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng chịu mọi trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận tàu container trọng tải đến 165.000 DWT giảm tải tại bến cảng số 1, 2 (Lạch Huyện) nếu xảy ra sự cố; không yêu cầu Bộ Xây dựng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng tại khu vực.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn và kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, giám sát Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tuân thủ quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 về quản lý hoạt động hàng hải, quản lý khai thác hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải và các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác cảng.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiếp nhận tàu; chỉ cho phép cầu cảng, bến cảng tiếp nhận khi đảm bảo an toàn kết cấu công trình, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Hiện, Cụm cảng Hải Phòng đã là thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ cảng và cũng là trung tâm cạnh tranh khốc liệt nhất cả nước khi quy tụ hầu hết các tên tuổi lớn như Tân Cảng, VIMC, Gemadept, Hateco, Viconship và cảng Hải Phòng. Dự báo giai đoạn 2025 - 2026, nguồn cung dịch vụ cảng tại khu vực này sẽ tăng thêm 34% so với hiện tại.

Việc cho phép tiếp nhận tàu container đến 165.000 DWT là bước tiến quan trọng giúp tăng sức cạnh tranh cho Tân Cảng Hải Phòng, nâng tầm cụm cảng phía Bắc, góp phần củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi vận tải hàng hải toàn cầu.