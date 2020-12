Giá Bitcoin tiếp tục lập kỷ lục, cổ phiếu tiền ảo tăng bùng nổ

Giá Bitcoin thiết lập thêm một kỷ lục mới trên ngưỡng 23.500 USD. Được hỗ trợ bởi đà tăng giá khó cản của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, giá nhiều cổ phiếu liên quan đến tiền ảo ở Mỹ cũng tăng bùng nổ trong những phiên gần đây.

Mốc giá 23.000 USD cho một đồng Bitcoin đã được thiết lập trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tuần này. Trước đó, Bitcoin mới vượt qua mốc 20.000 USD vào phiên ngày thứ Tư.

Theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com, vào đêm qua (18/12), giá Bitcoin lập đỉnh cao mọi thời đại ở mức gần 23.630 USD. Lúc 8h30 sáng nay (19/12), giá Bitcoin đứng ở 22.994 USD, tăng khoảng 2,2% so với thời điểm cách đó 24 tiếng.

Nếu so với thời điểm đầu năm, giá Bitcoin hiện tăng khoảng 3,3 lần.

Trong phiên ngày thứ Năm tuần này, cổ phiếu của một loạt công ty trong lĩnh vực tiền ảo niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Trong đó phải kể tới cổ phiếu Marathon Patent tăng tới 20%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3.2018. Cổ phiếu Bit Digitial cũng tăng tới 20%; cổ phiếu Riot Blockchain tăng 10%; cổ phiếu MicroStrategy tăng 7,8%; cổ phiếu Silvergate Capital tăng 15%, đạt kỷ lục.

Cổ phiếu PayPal, công ty thanh toán hồi tháng 10 tuyên bố cho phép khách hàng dùng tiền ảo trên nền tảng của mình, tăng 3,2% trong phiên ngày thứ Năm, đạt kỷ lục mới. Cổ phiếu Square, công ty đã rót 50 triệu USD để đầu tư vào tiền ảo hồi tháng 10, tăng 3,4%, lên mức cao chưa từng thấy.

Tại thị trường châu Á, các cổ phiếu tiền ảo cũng tăng mạnh - hãng tin Bloomberg cho hay.

Diễn biến giá Bitcoin trong 1 năm qua - Nguồn: Bloomberg.

Trong phiên ngày thứ Sáu, giá cổ phiếu tiền ảo chững lại do sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng sẽ nhanh chóng được nối lại bởi vẫn còn khả năng giá Bitcoin tiếp tục đi lên. Tiền ảo này được xem là một kênh đầu tư tiềm năng để đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh đồng USD suy yếu và áp lực giảm phát có thể tăng do thế giới ồ ạt in tiền để cứu tăng trưởng kinh tế.

"Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về tiền ảo, một số nhân vật lớn trong cộng đồng đầu tư có vẻ đã bắt đầu chào đó tài sản này", và vì thế giá tiền ảo sẽ tiếp tục tăng - nhà phân tích Michael Hewson thuộc CMC Markets phát biểu.

Hôm thứ Tư, Giám đốc đầu tư của Guggenheim Investments, ông Scott Minerd, nói rằng nguồn cung hạn chế của Bitcoin cộng thêm chính sách in tiền mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đưa giá Bitcoin lên tới mức 400.000 USD.

Tuần trước, Massachusetts Mutual Life Insurance đầu tư 100 triệu USD vào Bitcoin, trở thành quỹ đầu tư dòng chính mới nhất nhảy vào thị trường tiền ảo.