Giá căn hộ lên tới 68 triệu đồng/m2 tại tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Giá bán các căn hộ tại các dự án dọc tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây dao động từ 25 - 68 triệu đồng/m2.

DỰ ÁN ĐÓN ĐẦU HẠ TẦNG

Theo ghi nhận từ Rever, hiện tại nằm dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có khoảng 40 dự án, bao gồm cả dự án cao tầng và thấp tầng.

Số liệu thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho thấy, năm 2020, các doanh nghiệp bất động sản đã đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng tại khu vực này, trong số với 31 dự án được phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai (với 15.135 căn hộ, 1.617 nhà phố), hầu hết các dự án đều tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông TP.HCM (TP. Thủ Đức, quận 7) - nơi có đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đi qua.

Cụ thể, trong toàn bộ chiều dài nối TP.HCM - Đồng Nai và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đường cao tốc đi qua các phường: An Phú, Phước Long B, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước (TP. Thủ Đức, TP.HCM); các xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), Tam An, An Phước, thị trấn Long Thành, Long An, Bình Sơn, Bình An (huyện Long Thành), Sông Nhạn, Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ), Lộ 25, thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) của tỉnh Đồng Nai.

Hiện tuyến đường 319 nối dài ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã hoàn thành, đang chờ các thủ tục cuối cùng để kết nối với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nhằm đồng bộ với tuyến sân bay Long Thành, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đang được nghiên cứu mở rộng 24km đường cao tốc từ TP. HCM đến thị trấn Long Thành (Đồng Nai), quy mô từ 4 lên 8 làn xe, thực hiện từ năm 2021 – 2025.

Do đó, tuyến giao thông này đang được kỳ vọng làm tăng giá trị bất động sản toàn khu Đông, TP.HCM.

Giá bán căn hộ tại các dự án dọc tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. (Nguồn: Rever).

HẦU HẾT CÁC DỰ ÁN ĐỀU THUỘC PHÂN KHÚC TRUNG CẤP TRỞ LÊN

Theo khảo sát của Rever, các dự án căn hộ dọc tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây có giá bán dao động từ 25 - 68 triệu đồng/m2. Với mức giá bán này, hầu hết các dự án đều thuộc phân khúc trung cấp trở lên.

Trong đó, dự án Precia đang có mức giá cao nhất, từ 60 - 68 triệu đồng/m2; giá bán thấp nhất là dự án EhomeS Phú Hữu từ 25 - 28 triệu đồng/m2.

Giá bán căn hộ tại một số dự án khác, cụ thể: Centana Thủ Thiêm giá 40 - 47 triệu đồng/m2; D'Lusso giá 58 - 65 triệu đồng/m2; Palm Heights giá 52 - 60 triệu đồng/m2; Homyland giá 32 - 38 triệu đồng/m2; Homyland 2 giá 34 - 38 triệu đồng/m2.

Dự án Kris Vue giá 40 - 45 triệu đồng/m2; Jamila giá 36 - 42 triệu đồng/m2; Safira giá 35 - 42 triệu đồng/m2; La Astoria 3 giá 34 - 40 triệu đồng/m2; The Krista giá 36 - 44 triệu đồng/m2; PARCSpring giá 36 - 42 triệu đồng/m2; , Kikyo Residences giá 34 - 38 triệu đồng/m2, Sky 9 giá 32 - 38 triệu đồng/m2, Hausneo giá 35 - 40 triệu đồng/m2, Hausbelo giá 30 - 36 triệu đồng/m2; Thủ Thiêm Xanh và Thủ Thiêm Garden đều có giá 33 - 38 triệu đồng/m2; Flora Anh Đào giá 30 - 35 triệu đồng/m2; The Eastern và Petroland đều có giá 25 - 30 triệu đồng/m2.

Tại phân khúc nhà phố, biệt thự, theo ghi nhận của Rever, các dự án dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có giá bán thấp nhất là 4,5 tỷ đồng cho căn nhà phố 75m2 (dự án Valencia Riverside), cao nhất là 63 tỷ đồng/căn, diện tích tối đa 150m2 (dự án Verosa Park).

Cụ thể, giá nhà phố, biệt thự dự án Palm Residence từ 14 - 23 tỷ đồng/căn; Lakeview City từ 13 - 40 tỷ đồng/căn; The Venica từ 33 - 47 tỷ đồng/căn; Valora Kykio từ 13 - 25 tỷ đồng/căn; Mega Ruby từ 6 - 25 tỷ đồng/căn; Mega Residence từ 7 - 25 tỷ đồng/căn; Merita từ 9 - 14 tỷ đồng/căn; Mega Village từ 5,8 - 13 tỷ đồng/căn.

Dự án Melosa Garden có giá bán từ 6,5 - 27 tỷ đồng/căn; Louis Garden từ 5,7 - 8 tỷ đồng/căn; Topia Garden từ 8 - 16 tỷ đồng/căn; Lucasta từ 16 - 55 tỷ đồng/căn; Verosa Park từ 15 - 63 tỷ đồng/căn; Valencia Riverside từ 4,5 - 7 tỷ đồng/căn; Palm Marina từ 9 - 20 tỷ đồng/căn.