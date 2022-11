Giá giảm hơn 70%, Chủ tịch đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DGC

Ông Đào Hữu Huyền thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE).

Theo đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT DGC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/11 đến ngày 16/12 theo phương thức khớp lệnh qua sàn chứng khoán.



Nếu giao dịch hoàn tất, ông Huyền sẽ tăng sở hữu tại DGC từ gần 68,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,11%) lên gần 69,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,38%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/11, cổ phiếu DGC có giá 57.200 đồng/cổ phiếu, giảm 70% trong 6 tháng qua. Tạm tính với mức giá này, ông Huyền sẽ phải chi xấp xỉ hơn 57,2 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Kết thúc quý 3/2022, DGC ghi nhận doanh thu đạt 11.332,6 tỷ đồng, tăng 86% do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng (doanh thu phốt pho vàng tăng 171%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 32% và doanh thu WPA tăng 68%,…). Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 4.916,7 tỷ đồng, tăng 342%.

Quý 4/2022, Hóa chất Đức Giang dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 3.299 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.100 tỷ đồng.

Năm 2022, DGC đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.500 tỷ đồng. Như vậy, DGC đã hoàn thành lần lượt 93,5% và vượt 40,4% kế hoạch năm.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vẫn duy trì khuyến nghị "mua" cho cổ phiếu DGC mặc dù giảm 15% giá mục tiêu. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do chúng tôi giảm EV/EBITDA mục tiêu từ 8x xuống 6x, do phần bù rủi ro tăng 1 điểm % và dự báo EBITDA 2024-2025 thấp hơn trước.

Bên cạnh đó, VCSC giữ nguyên dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025 với mức giảm 6% trong dự báo EBITDA được bù đắp bởi mức tăng 73% trong thu nhập tài chính ròng và dựa vào việc DGC bảo trì thiết bị sản xuất P4 trong thời gian gần đây và VCSC giảm dự báo sản lượng bán. Ngoài ra, do EVN gần đây đã chịu lỗ do giá năng lượng cao, VCSC nâng giả định tăng giá điện đầu vào cho DGC từ sau 2022. Chúng tôi cũng giảm dự báo mức tiết kiệm chi phí quặng apatit của DGC.

Đồng thời, VCSC cũng giảm 36% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2025 từ dự án xútclo-vinyl (CAV) do DGC hiện đang cân nhắc thay đổi kế hoạch dài hạn từ CAV sang bôxit-nhôm.

Lãi suất huy động cao hơn có lợi cho vị thế tiền mặt ròng lớn của DGC. Ngoài ra, việc giải ngân cho dự án CAV đã hoãn so với trước, đẩy tiền mặt lên cao. Mặt khác, VCSC giờ cũng không còn giả định DGC sẽ sử dụng nợ dài hạn nữa, do công ty có đủ tiền tài trợ CAV mà không cần vay và DGC hiện có định giá P/E cốt lõi năm 2023/2024 là 5,8 lần/7,1 lần so với trung vị P/E trượt trung bình 3 năm của các công ty cùng ngành là 14,1 lần.

VCSC cho rằng rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là chênh lệch giá thị trường giảm mạnh hơn dự kiến; những thay đổi về thuế xuất khẩu photpho trong nước hoặc nước ngoài; giá điện cao hơn ở Việt Nam; rủi ro thực thi của dự án CAV; các sự cố môi trường tiềm ẩn có thể làm gián đoạn hoạt động.