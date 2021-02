Giá nhà ở Hồng Kông 11 năm liền đắt nhất thế giới

Hồng Kông là thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới năm thứ 11 liên tiếp, phản ánh rõ nét bất bình đẳng thu nhập tại trung tâm tài chính này.

Hãng tin Blomberg dẫn một báo cáo do hai tổ chức nghiên cứu là Urban Reform Institute và Frontier Centre for Public Policy cho biết, Hồng Kông vượt qua Vancouver của Canada, Sydney của Australia và Auckland của New Zealand để trở thành thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2020.

Tuy nhiên, giá nhà trung bình ở Hồng Kông đã bớt "chát" một chút, còn tương đương 20,7 lần thu nhập trung bình của hộ gia đình ở vùng lãnh thổ trong 2020, từ mức 20,8 lần trong năm 2019.

Sự kết hợp giữa thu nhập đi xuống và giá nhà leo thang trong năm 2020 đã khiến việc sở hữu nhà trở thành một điều ngày càng xa tầm với đối với người dân ở nhiều thành phố trên thế giới. Ngoài Hồng Kông, các thành phố khác trong top 10 của xếp hạng đều chứng kiến sự gia tăng mức độ đắt đỏ của nhà ở so với thu nhập trong năm ngoái, khi đại dịch khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.

Vancouver đứng ở vị trí thứ hai, với giá nhà trung bình tăng lên mức 13 lần so với thu nhập trung bình của hộ gia đình, từ mức 11,9 lần trong năm 2019. Sydney vẫn là thành phố có giá nhà "chát" thứ tư thế giới, tiếp đó là Auckland - thành phố nhảy lên từ vị trí thứ 6 trong xếp hạng năm trước.

Số người mới mua nhà gia tăng, nhất là ở các vùng ngoại ô, đẩy giá nhà leo thang ở nhiều trong số những thành phố này. Nhiều hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lạm phát giá nhà có thể phải đối mặt với tình trạng mức sống ngày càng giảm sút.

"Việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm với là một mối nguy sống còn đối với các hộ gia đình có thu nhập từ trung bình trở xuống", báo cáo viết. "Phần lớn sự bất bình đẳng gia tăng trong những thập kỷ trở lại đây đang góp phần đẩy giá nhà đi lên".

Báo cáo trên khảo sát 92 khu vực đô thị tại 8 quốc gia, bao gồm Mỹ, Australia và Canada, với dữ liệu thu thập ở thời điểm quý 3/2020.