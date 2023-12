Giá trị khác biệt của căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang

ĐẬM CHẤT SỐNG QUỐC TẾ

Đối với giới tinh hoa, những người am tường phong cách sống, một không gian sống sang đúng nghĩa không chỉ đề cao tính trải nghiệm, đảm bảo sự riêng tư, dịch vụ đặc quyền cùng tiện ích xứng tầm còn phải mang đến phong cách sống mới khác biệt tiệm cận với xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế.

The Filmore Da Nang hoàn toàn đáp ứng những chuẩn mực khắt khe nhất của giới thượng lưu với mô hình sản phẩm đột phá “Well-ness by Well-tech”, nâng tầm phong cách sống “wellness” theo một phiên bản đẳng cấp toàn diện. Đồng thời khởi tạo một tiêu chuẩn mới cho phân khúc căn hộ hạng sang không chỉ riêng tại thành phố biển quốc tế Đà Nẵng mà cả thị trường Việt Nam.

The Filmore Da Nang là dự án đầu tiên trong việc ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến hàng đầu thế giới tích hợp vào hệ tiện ích. The Filmore Da Nang mang đến những trải nghiệm đặc quyền với công nghệ Nucalm chăm sóc giấc ngủ, giảm căng thẳng, hồ bơi nhiệt vô cực, phòng xông hơi hồng ngoại - Sunlighten Infrared Sauna giúp detox cơ thể, tái tạo năng lượng.



Bên cạnh đó, cư dân của The Filmore Da Nang sẽ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ dưỡng như ở khách sạn 5 sao với tổ hợp tiện ích có tầm nhìn siêu đẹp trên tầng thượng gồm hồ bơi nhiệt vô cực, không gian thư giãn và ngắm cảnh, vườn BBQ, phòng Technogym chân mây, phòng đọc sách và làm việc thư giãn, … Hay các không gian sáng tạo dành riêng cho trẻ em, nhà hàng - cafe, cửa hàng tiện lợi ở dưới tòa nhà.

Tại The Filmore Da Nang, mỗi một không gian dù bên trong hay bên ngoài căn hộ đều được chăm chút tinh tế để cư dân được sống trọn vẹn với mọi giác quan.

Hơn nữa, The Filmore Da Nang còn là dự án tiên phong trên thị trường về ứng dụng công nghệ FaceID đảm bảo an ninh 24/7, đồng thời chủ đầu tư còn mang dịch vụ đặc quyền 5 sao về từng căn hộ như: dịch vụ đưa đón sân bay, dọn dẹp vệ sinh căn hộ, smart box, app cư dân… được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi CBRE.

Điểm nhấn góp phần gia tăng tiện nghi và cảm xúc cho cư dân The Filmore Da Nang là ứng dụng công nghệ hiện đại. Ứng dụng được xây dựng riêng từ công nghệ nhà thông minh của Schneider, tạo nên môi trường sống thông minh, thuận tiện và an toàn. Các thiết bị được điều khiển chỉ bằng một cái chạm khẽ trên smart-phone, tất cả tạo nên một thiên đường trải nghiệm cảm xúc và tiện nghi chuẩn phong cách sống "smart living" trong thời đại công nghệ số.

The Filmore Da Nang được giới chuyên môn đánh giá cao khi vượt ra khỏi những tiêu chuẩn nghiêm khắc và mang đến nhiều giá trị vượt ngoài mong đợi của một dự án căn hộ hạng sang. Khi hoàn thành, đây sẽ là chốn an cư thể hiện niềm kiêu hãnh của cộng đồng tinh hoa – nơi hội tụ những chủ nhân duy mỹ, đề cao giá trị tinh thần, khao khát tìm về chiều sâu cảm xúc và đồng điệu về giá trị sống tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO, DI SẢN TRUYỀN ĐỜI VÔ GIÁ

Không chỉ tôn vinh đẳng cấp của gia chủ với những trải nghiệm đặc quyền danh giá, tầm nhìn “triệu đô”, The Filmore Da Nang còn là tuyệt tác kết hợp hoàn hảo giữa cảm hứng nghệ thuật và kiến trúc đỉnh cao, giữa tinh hoa bản sắc văn hóa địa phương và nhịp phát triển của thời đại, biểu trưng cho sự thịnh vượng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam, mang đến cuộc sống viên mãn trọn vẹn cho các chủ nhân tinh hoa.

The Filmore Da Nang sở hữu vị thế độc tôn bên sông Hàn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Toàn bộ mặt dựng của dự án được sử dụng tường kính kịch trần Low-E vừa đảm bảo giá trị thẩm mỹ vừa tối ưu tầm view cho mỗi góc nhỏ trong từng căn hộ. Điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp tinh xảo đó chính là thiết kế ban công lồi độc đáo, cực hiếm trên thị trường. Mỗi căn hộ tại The Filmore Da Nang xứng tầm thượng phẩm độc bản để thưởng ngoạn trọn vẹn mỹ cảnh sông - phố - núi - biển trong bức tranh thiên nhiên trác tuyệt bên dòng chảy thịnh vượng của thành phố Đà Nẵng.

The Filmore Da Nang được ví như viên kim cương không phiên bản khi sở hữu địa thế phong thủy Tam Cận Thịnh Vượng, nằm trên đoạn đường đẹp nhất của phố đi bộ Bạch Đằng với ba mặt tiền đắt giá bên bờ sông Hàn và thuộc quỹ đất sở hữu lâu dài còn sót lại tại quận Hải Châu.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang phục vụ nhu cầu định cư lâu dài tại trung tâm thành phố Đà Nẵng đang khan hiếm, quỹ đất lại ngày một hạn hẹp, bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn chỉ 206 căn hộ sang trọng của The Filmore Da Nang xứng tầm trác tuyệt, khẳng định vị thế của các chủ nhân tôn quý không chỉ ở hiện tại mà cả tương lai lâu dài vì là di sản truyền đời vô giá cho thế hệ mai sau.