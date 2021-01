Giá vàng bật tăng vì mối lo cổ phiếu GameStop

Giá vàng thế giới đi lên trong phiên ngày thứ Sáu, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (30/1) tăng nhẹ. Giá USD tự do cũng quay đầu tăng trở lại sau 3 ngày giảm liên tiếp.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,25 triệu đồng/lượng và 56,75 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng bán ra hiện tăng 50.000 đồng/lượng tại cả DOJI và SJC, trong khi giá mua vào giảm 100.000 đồng/lượng tại DOJI và tăng 50.000 đồng/lượng tại SJC.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 5,1 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 có nơi đi ngang, có nơi giảm so với sáng qua.

Tập đoàn Phú Quý báo giá nhẫn tròn Phú Quý ở mức 54,2 triệu đồng/lượng và 54,9 triệu đồng/lượng, bằng với mức giá hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 54,44 triệu đồng/lượng và 55,09 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng tăng 300.000 đồng/lượng. Trong tháng 1, giá vàng miếng tăng 700.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 0,5% trong tuần này và giảm 2,4% trong tháng 1.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại New York tăng 4,5 USD/oz, đạt 1.849,1 USD/oz.

Giá vàng giao tháng 4 trên sàn COMEX tăng 9,5 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, chốt ở 1.850,3 USD/oz. Trước phiên tăng này, giá vàng giao sau đã có 6 phiên giảm liên tiếp, chuỗi phiên giảm dài nhất kể từ tháng 3/2019.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga thuộc FXTM, nói rằng giá vàng đã nhận được một "cú huých" khi "những bất ổn tiếp diễn ở Phố Wall liên quan đến cổ phiếu GameStop thúc đẩy giới đầu tư tìm đến với những tài sản an toàn".

Từ đầu tuần, giá vàng lình xình quanh ngưỡng 1.850 USD/oz do thiếu chất xúc tác mới, ông Otunuga nhấn mạnh. "Nhưng với những biến động mạnh ở Phố Wall trong tuần, vàng có thể vẫn được ưa chuộng bởi những nhà đầu tư lo ngại rủi ro", nhà phân tích phát biểu trên trang MarketWatch.

Trong cuộc đấu với lực lượng bán khống là các quỹ đầu cơ, giới đầu tư nhỏ lẻ ở Phố Wall ồ ạt mua cổ phiếu GameStop, đẩy giá cổ phiếu này tăng mạnh, buộc các quỹ phải mua vào để đóng trạng thái, khiến giá cổ phiếu này càng tăng mạnh hơn nữa. Hiện tượng có tên "short squeeze" này đã lan sang nhiều cổ phiếu bị bán khống mạnh khác ở Phố Wall gây ra biến động lớn trên thị trường.

Từ đầu năm đến ngày 27/1, cổ phiếu GameStop tăng 1.745%. Sau khi giảm 40% trong phiên ngày 28/1, cổ phiếu GameStop lại tăng gần 68% trong phiên ngày 29/1.

Mối lo về triển vọng phục hồi kinh tế trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao và vaccine được triển khai chậm chạp có thể cũng đang đặt ra áp lực giảm lên giá cổ phiếu và mở ra cơ hội tăng cho giá vàng.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân ở Phố Wall cũng đang bắt đầu bị thu hút bởi bạc. Nếu họ áp dụng chiến thuật tương tự như đối với cổ phiếu GameStop để đấu với các nhà bán khống bạc, giá bạc có thể tăng mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 29/1, giá bạc đã tăng hơn 1,7%.

Theo một số nhà phân tích, mối quan tâm đối với bạc có thể lan sang vàng, và đưa giá vàng lên vùng 1.900 USD/oz trong tuần tới. Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của Kitco, ông Peter Hug, cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn trong tuần tới và giá vàng chốt trên mức 1.872 USD/oz, thì cánh cửa tăng lên mức 1.900 USD/oz sẽ được mở ra.

Chỉ số Dollar Index chốt tuần ở mức hơn 90,5 điểm, tăng hơn 0,3% trong tuần và tăng gần 0,7% trong tháng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.510 đồng (mua vào) và 23.560 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua, sau khi giảm 120 đồng trong 3 ngày liên tiếp. So với cuối tuần trước, giá USD tự do hiện giảm 30 đồng.