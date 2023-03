Giá vàng chững, “cá mập” SPDR Gold Trust bán ròng gần 3 tấn vàng

Giá vàng thế giới ít biến động đêm qua và sáng nay (3/3), khi áp lực giảm từ xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tiếp tục đè nặng lên thị trường kim loại quý. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng.

Lúc gần 11h trưa nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo dữ liệu từ Kitco.com đứng ở mức 1.838,6 USD/oz, tăng 1,7 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 53 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,85 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng đi ngang và giảm 50.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,25 triệu đồng/lượng và 54,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,2 triệu đồng/lượng và 66,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 13,9 triệu đồng/lượng, từ mức chênh 14-14,1 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Trong phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 0,9 USD/oz, chốt ở 1.836,9 USD/oz, theo dữ liệu từ Kitco.

Các số liệu công bố ngày thứ Năm tiếp tục cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ, từ đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ - một môi trường bất lợi đối vàng, loại tài sản không mang lãi suất.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 2.000 người, còn 190.000 người - thấp hơn mức 195.000 người mà giới chuyên gia dự báo trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Tại châu Âu, số liệu lạm phát mới nhất củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng này, cho dù lãi suất cơ bản đồng Euro đã ở mức cao nhất trong cả thập kỷ trở lại đây. Theo cơ quan thống kê Eurostat, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại 20 quốc gia trong khu vực Eurozone tăng 8,5% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm rất ít so với mức tăng 8,6% ghi nhận trong tháng 1, và cao hơn so với mức dự báo tăng 8,2% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Theo chiến lược gia Phillip Streible của Blue Line Futures, với thị trường việc làm thắt chặt đã được phản ánh gần hết vào giá vàng, xu hướng tăng của tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu đang gây áp lực giảm nhiều đối với kim loại quý này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng gần 0,5% trong phiên ngày thứ Năm, chốt ở mức trên 105 điểm. Sáng nay, chỉ số giảm nhẹ còn gần 104,9 điểm.

Diễn biến chỉ số Dollar Index từ đầu năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,066%, cao nhất trong gần 4 tháng. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm lập đỉnh mới của 16 năm ở mức 4,889%.

Trên thị trường lãi suất tương lai, nhà đầu tư đang đặt cược 50-50 với khả năng đến tháng 9 năm nay lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng lên mức 5,5-5,75%, từ mức 4,5-4,75% hiện nay.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tuần tới có thể mang đến cho nhà đầu tư một định hướng rõ ràng hơn về động thái của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 21-22/3. Thị trường đang nghiêng về khả năng Fed nâng lãi suất với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này.

“Tôi cho rằng thị trường sẽ có một đợt tăng xả sau đó, vì cứ qua mỗi đợt tăng lãi suất, chúng ta lại tiến gần hơn tới chặng cuối của chu kỳ thắt chặt”, ông Streible nói.

Các quan chức Fed hiện đang bất đồng về việc có nên thắt chặt nhiều hơn hay duy trì mức độ thắt chặt hiện nay trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát. Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic nói rằng ông ủng hộ việc tăng lãi suất “chậm và đều” với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm để hạn chế rủi ro đối với nền kinh tế. Trước đó, một số quan chức Fed bày tỏ quan điểm không ngại áp dụng trở lại bước nhảy 0,5 điểm phần trăm.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm. Trong chưa đầy 10 ngày, quỹ này đã bán ròng 7,2 tấn vàng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.570 đồng (mua vào) và 23.910 đồng (bán ra), tăng 15 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.