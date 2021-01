Giá vàng miếng bật tăng trở lại, USD tự do quay đầu giảm

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, đưa giá vàng thế giới sáng nay (12/1) tái lập mốc 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do đi xuống, nhưng vẫn có mức chênh lệch lớn so với giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 450.000 đồng/lượng ở cả SJC và DOJI.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn 4,7-4,8 triệu đồng/lượng. Mấy ngày gần đây, chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn do giá vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới. Sáng nay, mức độ chênh lệch tiếp tục gia tăng do giá vàng trong nước tăng nhanh hơn thế giới.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác sáng nay tăng khoảng 100.000-200.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 54,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 55 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.851,1 USD/oz, tăng 6,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng giảm 6,6 USD/oz so với chốt cuối tuần trước, còn 1.844,4 USD/oz.

Trong phiên châu Á sáng qua, giá vàng giao ngay có lúc tụt về đáy của 6 tuần 1.815 USD/oz, khiến giá vàng miếng SJC giảm dưới 56 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 3 tuần.

Ở mức hiện tại, giá vàng thế giới tương đương 51,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng hồi phục nhờ lực mua ở vùng giá thấp và cũng nhờ phiên giảm điểm vào đêm qua của chứng khoán Mỹ, khi nhà đầu tư lo ngại về bấp bênh chính trị ở Washington DC. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao và đồng USD hồi giá khiến giá vàng khó tăng mạnh hơn.

Theo Reuters, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang vững ở ngưỡng cao nhất trong 10 tháng do nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Chính phủ chi tiêu mạnh tay để kích cầu sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên cầm quyền. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giúp đồng USD tiếp tục hồi phục, với chỉ số Dollar Index lên mức 90,6 điểm trong phiên sáng nay, từ mức 90,4 điểm vào sáng qua.

Cũng theo Reuters, thị trường tiền tệ đang gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào năm 2023. Lãi suất tăng không có lợi cho cả thị trường chứng khoán và vàng.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao các diễn biến chính trị ở Washington DC. Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ chiếm đa số đang thúc đẩy nỗ lực đưa Tổng thống Donald Trump ra luận tội, cáo buộc ông xúi giục nổi loạn trong cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.

Phiên đầu tuần, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng nửa tấn vàng, giảm mức nắm giữ còn 1.181,7 tấn vàng. Sau đợt bán tháo vàng của các ETF trong tháng 11, khối lượng nắm giữ của SPDR Gold Trust nhìn chung ổn định trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.400 đồng (mua vào) và 23.440 đồng (bán ra), giảm 20 đồng so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 22.980 đồng và 23.160 đồng.