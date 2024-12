Giá vàng phục hồi mạnh sau báo cáo PCE Mỹ

Động lực cho phiên tăng này của giá vàng là số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về lãi suất cao hơn lâu hơn trong năm 2025, đồng thời kéo tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 27,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,07%, đạt 2.623,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 80,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới quy đổi hiện vẫn giảm 600.000 đồng/lượng.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng - tăng 2,4% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,1% so với tháng trước. Cả hai con số này đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo mà các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, PCE lõi tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,1% so với tháng trước, cũng đều là những mức tăng thấp hơn so với dự báo.

Dù cả PCE toàn phần và PCE lõi - thước đo mà Fed cho là phản ánh chuẩn xác hơn xu hướng lạm phát - đều đang giảm chậm vào còn cao hơn so với mục tiêu, việc các chỉ số này tăng ít hơn dự báo đã giúp giải tỏa một phần mối lo ngại trước đó của thị trường.

Hôm thứ Tư tuần này, khi hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2024, Fed đã phát tín hiệu giảm lãi suất chỉ 2 lần trong năm tới thay vì 4 lần như dự báo trước đó, và cơ sở cho sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất này là sự dai dẳng của lạm phát trên mức mục tiêu.

Mối lo lãi suất cao kéo dài được xoa dịu đã mở đường cho giá vàng hồi phục, vì vàng là một tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất cao hơn thường không có lợi cho giá vàng và ngược lại.

Ngoài ra, giá vàng trong phiên này còn được hỗ trợ bởi đồng USD quay đầu giảm giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống sau mấy phiên tăng liên tiếp.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,55%, đóng cửa ở mức 107,82 điểm. Trong phiên ngày thứ Năm, chỉ số này đạt mức cao nhất 2 năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản, còn 4,53%.

“Không chỉ số liệu PCE, mà cả dữ liệu thu nhập cá nhân và chi tiêu cá nhân cũng đều yếu hơn dự báo. Vì vậy, nhà đầu tư quay trở lại thị trường và thiết lập lại vị thế vàng”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định về phiên tăng này của giá vàng.

Theo ông Streible, khả năng Fed chỉ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2025 - nguyên nhân chính gây ra sự bán tháo trên thị trường vàng trong tuần này - hiện đã được phản ánh hết vào giá vàng. “Khả năng Fed giảm lãi suất 3 lần trong năm tới đã quay trở lại. Bởi vậy, vẫn còn quá sớm để bán vàng”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định với nhu cầu vàng vật chất đang duy trì vững và kỳ vọng giảm lãi suất trong năm 2025 đang thấp hơn trước, giá vàng hoàn toàn có khả năng bứt phá mạnh trong thời gian tới nếu mối lo lạm phát rốt cục chỉ là một sự thổi phồng. “Trong trường hợp đó, Fed có sự linh hoạt lớn hơn để giảm lãi suất”, báo cáo viết.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 25,1 USD/oz, tương đương giảm 0,94%. Dollar Index tăng 0,76% cả tuần và đã tăng hơn 7% trong vòng 3 tháng - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.210 đồng (mua vào) và 25.540 đồng (bán ra), tăng 63 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.