Giá vàng hồi phục dù đồng USD lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/12) tại thị trường New York, nhưng chưa thể lấy lại toàn bộ phần mất mát của phiên bán tháo trước đó. Đồng USD đạt mức cao nhất trong 2 năm và triển vọng lãi suất giảm chậm lại trong năm 2025 đang tiếp tục gây áp lực giảm lên giá kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 11,1 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương tăng 0,43%, đạt 2.595,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng tăng khoảng 1,5%, đạt tới mức hơn 2.628 USD/oz, do nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư sau phiên giảm sâu, nhưng thành quả tăng này không được duy trì cho tới cuối phiên.

Tại thời điểm gần 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 2.595,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 79,8 triệu đồng/lượng.

Hôm thứ Tư, giá vàng sụt 2,4% xuống mức thấp nhất 1 tháng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo sẽ chỉ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2025, bằng một nửa so với dự báo 4 lần giảm đưa ra hồi tháng 9.

Báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 điều chỉnh được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 19/12 cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 3,1% trong kỳ báo cáo, cao hơn so với mức tăng 2,8% đưa ra trong dữ liệu sơ bộ. Ngoài ra, số liệu hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh hơn kỳ vọng.

Những thống kê này đều cho thấy tình trạng vững vàng của nền kinh tế Mỹ, củng cố khả năng Fed giảm lãi suất ít đi trong năm tới.

“Các số liệu GDP và thất nghiệp này đều phản ánh xu hướng vững vàng của các thống kê kinh tế Mỹ”, trưởng chiến lược Bart Melek của công ty TD Securities nhận định. Ông Melek nói thêm rằng nền kinh tế giữ nhịp tăng trưởng và những yếu tố rủi ro có thể khiến lạm phát tăng - gồm chủ trương áp thuế quan và cắt giảm chi tiêu của ông Trump - cho thấy Fed không có nhiều lý do để cắt giảm lãi suất quyết liệt. Trong khi đó, kỳ vọng vào một chu kỳ nới lỏng mạnh tay của Fed là một động lực quan trọng đưa giá vàng tăng mạnh trong năm nay.

Xu hướng tăng của tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đều không có lợi cho giá vàng.

Phản ánh mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tăng phiên thứ hai liên tiếp, duy trì trên ngưỡng 4,5%. Trong phiên trước, lợi suất của kỳ hạn này đã tăng hơn 13 điểm cơ bản.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên với mức tăng gần 0,4%, đạt 108,43 điểm - cao nhất kể từ cuối năm 2022. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số này đã tăng gần 1,4%, nâng tổng mức tăng trong 3 tháng lên gần 7,8%.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn.

“Việc giá vàng giảm trong ngắn hạn mang lại cơ hội mua vào cho những nhà đầu tư muốn nắm giữ lâu dài. Nợ nần gia tăng là một vấn đề, rủi ro chính phủ đóng cửa không thể xem nhẹ. Chính quyền Mỹ sắp tới không hề có ý định cắt giảm chi tiêu và giảm thiểu thâm hụt ngân sách”, Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận định với hãng tin Reuters.

Ở góc độ kỹ thuật, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco News cho rằng các nhà đầu cơ vàng giá lên hợp đồng giao tháng 2 đã để mất lợi thế kỹ thuật ngắn hạn. Xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày đã đảo chiều, và những người thuộc phe giá lên vẫn đang đặt mục tiêu đưa giá vàng đóng cửa trên ngưỡng chủ chốt 2.700 USD/oz. Trái lại, phe giá xuống muốn giá vàng đóng cửa dưới ngưỡng 2.565 USD/oz, là mức thấp của tháng 11.

Mốc kháng cự đầu tiên là 2.640,9 USD/oz, tiếp đến là 2.650 USD/oz. Mốc hỗ trợ đầu tiên là 2.596,7 USD/oz, tiếp đến là 2.580 USD/oz.

Phiên ngày thứ Sáu, mối quan tâm của nhà đầu tư vàng sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Dữ liệu này có thể mang tới manh mối tiếp theo về đường đi lãi suất của Fed trong năm 2025.