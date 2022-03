Giá vàng tăng mạnh trở lại vì nỗi lo lạm phát và Ukraine

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư toàn cầu lo ngại lạm phát leo thang và cuộc chiến tranh chưa có hồi kết ở Ukraine, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (24/3) tăng 400.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng cũng đang chịu áp lực giảm từ chính sách tiền tệ thắt lại và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp nay hiện tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,2 triệu đồng/lượng và 56,2 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,2 triệu đồng/lượng và 68,9 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 350.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 15,2-15,3 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Không chỉ chênh lệch giá vàng miếng trong nước với thế giới rút ngắn, khoảng cách giữa hai đầu giá mua và bán vàng cũng co hẹp lại. Hiện tại, giá bán lẻ vàng miếng đang cao hơn so với giá mua vào khoảng 700.000 đồng/lượng, từ chỗ chênh tới 3-4 triệu đồng/lượng khi giá tăng vọt lên kỷ lục 74 triệu đồng/lượng mới đây.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.942,3 USD/oz, giảm 2,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 53,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện tăng 500.000 đồng/lượng.

Trong phiên ngày thứ Tư tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 22,3 USD/oz, tương đương tăng 1,2%, chốt ở 1.945 USD/oz. Trước đó, trong phiên ngày thứ Ba, giá vàng đóng cửa ở mức thấp nhất 1 tuần.

Vàng tăng giá do nhu cầu phòng ngừa rủi ro vì chiến sự tiếp diễn ở Ukraine. Nỗi lo lạm phát leo thang trên toàn cầu do giá hàng hoá cơ bản, nhất là giá dầu, tăng mạnh cũng thúc đẩy nhà đầu tư mua vàng.

“Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của nhu cầu kênh đầu tư an toàn và một chút lực cầu bắt đáy khi giá vàng giảm”, nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine ngày 23/3 kêu gọi phương Tây gia tăng sức ép lên Nga, trong bối cảnh xung đột có vẻ như rơi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Brussels trong chuyến công du châu Âu tuần này, và dự kiến sẽ sớm cùng lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh việc tăng lãi suất để chống lạm phát đang là nhân tố cản trở đà tăng của giá vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 2,41%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2019. Lợi suất đã tăng liên tục từ đầu tuần, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố sẽ quyết liệt trong cuộc chiến chống lạm phát. Tuần trước, Fed có đợt nâng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2018.

Ông Wyckoff nói thêm rằng lạm phát cao là yếu tố có lợi cho giá kim loại quý, và tình trạng lạm phát này sẽ không sớm dịu đi. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu tăng sẽ hãm bớt đà tăng của giá vàng và có thể khiến giá vàng giằng co mạnh ở nhiều thời điểm.

Trong một dấu hiệu cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng của giới đầu tư gia tăng, khối lượng nắm giữ của quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2021.

“Một hiện tượng ở thời điểm này, và cũng là một chỉ báo tốt về sự bắt đầu của một thời kỳ giá lên của vàng là nhu cầu của các quỹ ETF vàng đang rất mạnh”, nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận xét.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 98,8 điểm, tăng từ mức 98,4 điểm vào sáng qua.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.330 đồng (mua vào) và 23.390 đồng (bán ra), giảm 50 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua. Trong vòng 3 ngày, giá USD tự do đã giảm tổng cộng 90 đồng.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.735 đồng và 23.015 đồng, giảm 5 đồng ở cả hai đầu giá.