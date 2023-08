Giá vàng tăng vọt lên đỉnh 3 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng trở lại

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (29/8), lên mức cao nhất trong 3 tuần, khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau loạt dữ liệu mới nhất về kinh tế Mỹ. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (30/8) tăng thêm 200.000 đồng/lượng, cao nhất 7 tháng.

Lúc đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 17,6 USD/oz, tương đương tăng 0,92%, đạt 1.938,2 USD/oz – theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Đây là mức giá chốt phiên cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 10/8.

Dù tăng vào đầu phiên giao dịch, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã quay đầu giảm sau khi báo cáo khảo sát về lượng việc làm cần tuyển dụng trong nền kinh tế Mỹ gây thất vọng.

Ngoài ra, một báo cáo niềm tin tiêu dùng cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 chỉ đạt mức 106,1 điểm, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 116 điểm mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Các số liệu xấu về kinh tế Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể sớm xoay trục sang nới lỏng. Điều này gây áp lực giảm lên tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Dollar Index sụt về mức 103,6 điểm khi đóng cửa, từ mức hơn 104 điểm của phiên trước.

Vàng được định giá bằng USD nên việc USD giảm giá có lợi cho giá vàng. Thời gian qua, giá kim loại quý này đương đầu với áp lực giảm mạnh từ xu hướng tăng giá của USD. Dù giảm phiên này, Dollar Index vẫn tăng hơn 0,9% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 4,05 điểm, giảm nhiều so với mức đỉnh của 16 năm là 4,35 điểm thiết lập vào đầu tuần trước.

Giá vàng cũng hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, vì lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco News nói rằng khi giá vàng tăng, các nhà bán khống vàng đã mua vào để đóng trạng thái, dẫn tới giá tăng mạnh hơn.

Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường vàng sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào ngày thứ Năm và báo cáo việc làm tổng thể tháng 8 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Những số liệu này đều giữ vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng vào các động thái chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 86% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 78% trước khi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố vào ngày thứ Ba.

Cũng trong phiên này, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,6 tấn vàng, tương đương tăng 0,3% khối lượng nắm giữ, đưa mức nắm giữ lên 889,2 tấn vàng. Tuy nhiên, bán ròng vẫn là xu hướng chính của quỹ này và các ETF vàng khác trong năm nay.

Trong 6 tháng, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 5,5%. Đơn vị: USD/oz.

Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.937,4 USD/oz, giảm 0,8 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 56,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong vòng 2 ngày, giá vàng thế giới quy đổi đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng, nhờ giá vàng thế giới và tỷ giá USD/VND cùng tăng mạnh.

Giá vàng miếng trong nước tăng dè dặt hơn, sáng nay tăng phổ biến khoảng 200.000 đồng mỗi lượng, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 67,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 220.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 67,7 triệu đồng/lượng và 68,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 56,23 triệu đồng/lượng và 57,08 triệu đồng/lượng, tăng 60.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Vietcombank đầu giờ sáng nay báo giá USD ở mức 23.980 đồng (mua vào) và 23.350 đồng (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua. Từ đầu tuần tới nay, giá USD niêm yết tại ngân hàng này đã tăng 200 đồng ở mỗi đầu giá.