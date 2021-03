Giá vàng thế giới bốc hơi 2% tuần này, áp lực giảm vẫn lớn

Thị trường vàng quốc tế tạm ngừng bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/3), nhưng giá vàng hoàn tất tuần giảm thứ ba liên tiếp. Áp lực mất giá đối với kim loại quý này vẫn còn lớn, vì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn leo thang và đồng USD tăng giá mạnh.

Sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 2 tốt hơn dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc vượt 1,6%, lập đỉnh mới của 1 năm trở lại đây. Đồng USD cũng đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng, với chỉ số Dollar Index có lúc tăng lên mức gần 92,9 điểm, từ mức 91,6 điểm của phiên trước.

Lợi suất tăng và tỷ giá đồng bạc xanh tăng làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng, kênh đầu tư không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

Trao đổi với trang MarketWatch, nhà quản lý danh mục Jason Teed thuộc Gold Bullion Strategy cho rằng giá vàng đang chịu áp lực "bởi đà tăng tiếp diễn của lợi suất khiến vàng bị hạ thấp vai trò kênh lưu trữ giá trị trong tương quan so sánh với trái phiếu". Áp lực lạm phát có thể tăng lên khi kinh tế hồi phục, nhưng "sức ép từ lợi suất tăng có vẻ lớn hơn và là một nhân tố ngắn hạn hơn tác động lên giá vàng, thay vì vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng lạm phát tăng".

Cũng theo ông Teed, nếu lợi suất tiếp tục đi lên nhờ những thông tin kinh tế Mỹ tích cực, giá vàng sẽ còn đương đầu với sức ép giảm. Nếu lợi suất yếu đi, sức ép giảm giá vàng sẽ dịu bớt.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao tháng 4 tại thị trường New York giảm 2,2 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,1%, còn 1.698,5 USD/oz. Giá vàng giao ngay theo dữ liệu từ Kitco tăng 3,2 USD/oz, tương đương tăng gần 0,2%, chốt ở 1.701,1 USD/oz.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của vàng giao sau kể từ đầu tháng 6/2020. Phiên ngày thứ Năm, giá vàng giao sau giảm 0,9%, còn giá vàng giao ngay mất 0,8% và chạm đáy của 10 tháng.

Tính cả tuần, giá vàng giao sau giảm khoảng 1,8%, giá vàng giao ngay giảm hơn 2%.

"Thị trường đang rất lo về khả năng tăng trưởng kinh tế dẫn tới lạm phát cao hơn, và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) buộc phải tăng lãi suất", nhà phân tích Lukman Otunuga thuộc FXTM phát biểu. "Xét tới bản chất không mang lãi suất của vàng, diễn biến này không phải là một điềm lành. Báo cáo việc làm tháng 2 khả quan có thể đẩy vàng giảm giá sâu hơn".

Báo cáo hàng tháng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp có thêm 379.000 công việc mới trong tháng 2, vượt xa mức dự báo 182.000 công việc mới mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Nhờ vậy, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm còn 6,2% từ mức 6,3% trong tháng 1. Thống kê trên làm dấy lên hy vọng về đà khởi sắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm nay, sau cú sụt giảm chóng mặt trong năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

"Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang đẩy lên những mức cao hơn, đó là tin xấu đối với vàng", ông Otunuga nói thêm.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Trong một bài phát biểu ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng xu hướng tăng gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chưa có ảnh hưởng gì đến các điều kiện tài chính, đồng thời không phát tín hiệu nào cho thấy Fed có thể cân nhắc biện pháp kiềm chế đà tăng của lợi suất. Những phát biểu này từ ông Powell đã khiến thị trường thất vọng, vì trước đó, nhà đầu tư hy vọng ông Powell sẽ đưa ra một tín hiệu nào đó về can thiệp nhằm "giảm nhiệt" lợi suất. Điều này càng làm gia tăng áp lực giảm giá lên vàng.

"Đang có một sự dịch chuyển nhẹ trong danh mục đầu tư, với trái phiếu được tăng phân bổ vốn và mối quan tâm đối với vàng giảm đi", nhà phân tích Carlo Alberto De Casa thuộc ActivTrades viết trong một báo cáo. "Kịch bản kỹ thuật đối với vàng vẫn bi quan, và hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá vàng sẽ sớm bật tăng trở lại".

Trong nước, giá vàng miếng đầu giờ sáng nay (6/3) giảm khoảng 200.000-250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, trong khi giá mua vào giảm 350.000-400.000 đồng/lượng.

Tính cả tuần, giá vàng miếng bán lẻ sụt nửa triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn 8,4 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,1 triệu đồng/lượng và 55,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.810 đồng (mua vào) và 23.860 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, USD đang được niêm yết giá ở mức 22.945 đồng và 23.125 đồng, tăng 15 đồng so với hôm qua.