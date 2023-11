Giá vàng thế giới chững dưới mốc 2.000 USD/oz, trong nước giằng co

Giá vàng thế giới đuối sức dưới mốc 2.000 USD/oz do thiếu chất xúc tác mới để bứt phá. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (24/11) giằng co giữa giảm và tăng, mức chênh lệch so với giá quốc tế giảm dưới 13 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 12h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 70,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 71,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện không thay đổi. Trước đó, có thời điểm giá vàng miếng bán ra của Phú Quý giảm dưới 71,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 60,55 triệu đồng/lượng và 61,55 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 300.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 70,7 triệu đồng/lượng và 71,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.994,7 USD/oz, tăng 1,6 USD/oz, tương đương tăng 0,08% so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương 58,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 12,8-12,9 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 13,1 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn cao hơn quốc tế khoảng 2,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay tăng 2,8 USD/oz, tương đương tăng 0,14%, chốt ở mức 1.993,1 USD/oz.

Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm, nên thị trường vàng giao ngay dù hoạt động nhưng giao dịch diễn ra thưa thớt.

Giá vàng đã có lúc vượt mốc 2.000 USD/oz trong tuần này nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã dừng hẳn việc tăng lãi suất. Cơ sở của kỳ vọng này là các báo cáo thống kê công bố vào tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ giảm nhanh hơn so với dự báo.

“Kỳ vọng lãi suất đạt đỉnh đang dẫn tới sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, qua đó hỗ trợ cho giá vàng, ít nhất là trong ngắn hạn”, nhà phân tích cấp cao Kelvin Wong của công ty phân tích và dữ liệu Oanda nhận định.

Theo dữ liệu từ trang MarketWatch, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã giảm hơn 2,6% trong vòng 1 tháng trở lại đây. Hôm thứ Tư, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc giảm dưới 4,4%, thấp nhất trong 2 tháng.

1 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,2%. Đơn vị: USD/oz.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng triển vọng Fed giữ lãi suất ở mức đỉnh trong một khoảng thời gian nhất định là nhân tố hạn chế khả năng tăng giá của vàng. Mối lo này không phải không có cơ sở, khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn phản ánh khả năng lạm phát có thể sẽ không giảm nhanh và bền vững về mục tiêu 2% của Fed.

Chẳng hạn, số liệu hôm thứ Tư cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 tăng tháng thứ hai liên tiếp, bất chấp những dấu hiệu ngày càng lớn cho thấy tốc độ tăng giá đã chậm lại. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua giảm mạnh hơn dự báo - một tín hiệu về sự vững vàng của thị trường lao động-việc làm. Tuy nhiên, số liệu này có thể sẽ không thay đổi quan điểm cho rằng thị trường này đang chậm lại dưới áp lực từ lãi suất cao.

Thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12, nhưng đẩy lùi dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2024 - theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.050 đồng (mua vào) và 24.420 đồng (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày liên tiếp lên 120 đồng.