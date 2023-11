Giá vàng thế giới không giữ được mốc 2.000 USD/oz, trong nước trượt ngưỡng 72 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới không duy trì được mốc 2.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, do đồng USD mạnh lên gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (23/11) cũng tuột khỏi mốc 72 triệu đồng/lượng vừa thiết lập vào chiều qua.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 70,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 71,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 60,25 triệu đồng/lượng và 61,25 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 400.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 70,8 triệu đồng/lượng và 71,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Chiều qua, giá vàng miếng SJC bán ra đóng cửa ở mức 72 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với mức giá đầu giờ sáng. Tuy nhiên, mốc giá này không thể duy trì ngay khi thị trường mở cửa sáng nay, do giá vàng thế giới có biểu hiện đuối sức vì thiếu chất xúc tác mới.

Lúc gần 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.994,3 USD/oz, tăng 4 USD/oz, tương đương tăng 0,2%, so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Mức giá này tương đương 58,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 13,1 triệu đồng/lượng, so với mức chênh 12,8 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn so với giá quốc tế 2,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới gia tăng trong những ngày gần đây, khi giá trong nước tăng nhanh hơn và giảm chậm hơn so với giá quốc tế.

Đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 8,4 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,4%, còn 1.990,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có thời điểm giá vàng giao ngay đạt 2.003,3 USD/oz, nhưng tương tự như phiên trước, mốc 2.000 USD/oz không thể duy trì cho tới khi chốt phiên.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX dù đã chốt ở mức 2.000 USD/oz trong phiên trước cũng không duy trì được mốc giá chủ chốt đó trong phiên này. Lúc đóng cửa, giá vàng giao sau giảm 0,4%, còn 1.991,3 USD/oz.

6 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 2,8%. Đơn vị: USD/oz.

“Chỉ số Dollar Index tăng và điều này hạn chế bớt sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nói với hãng tin Reuters. Ông Wyckoff cũng cho rằng thị trường đang trầm xuống trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm.

Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác - chốt phiên ở mức hơn 103,9 điểm, tăng 0,3% từ mức 103,6 điểm của phiên trước.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại vào cuối phiên dù có lúc giảm mạnh trong phiên. Trong phiên sáng ngày thứ Tư tại thị trường New York, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc giảm còn 4,369%, mức thấp nhất kể từ ngày 22/9. Sau đó, lợi suất tăng trở lại mức 4,41% vào cuối phiên giao dịch, hầu như không có thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại sau khi báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua giảm mạnh hơn dự báo. Nhà đầu tư ít nhiều lo ngại rằng sự vững vàng của thị trường lao động có thể củng cố khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất giảm là có lợi cho giá vàng và ngược lại. Vàng được định giá bằng USD nên tỷ giá USD giảm cũng giúp giá vàng tăng và ngược lại.

“Kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024 đã thúc đẩy giá vàng tăng trong tuần trước”, chiến lược gia Daniel Ghali của TD Securities nhận định.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11 được Fed công bố vào ngày thứ Ba cho thấy ngân hàng trung ương này chủ trương giữ lãi suất ở trạng thái thắt chặt và không đưa ra tín hiệu nào về việc sớm cắt giảm lãi suất. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn lạc quan với niềm tin rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu trên thị trường lãi suất tương lai.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn gần 882,3 tấn vàng. Trước đó, quỹ này đã “án binh bất động” sau khi bất ngờ mua ròng 13 tấn vàng trong một phiên hôm 17/11.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.000 đồng (mua vào) và 24.370 đồng (bán ra), tăng 70 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua, sau khi giảm liên tiếp 115 đồng trong 3 ngày đầu tuần.