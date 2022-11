Giá vàng thế giới chững trong lúc đợi biên bản cuộc họp Fed, giá trong nước giảm

Giá vàng thế giới ít biến động đêm qua và sáng nay (23/11) trong lúc nhà đầu tư trên thị trường quốc tế đợi công bố biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng trong nước giảm nhẹ, tiếp tục cao hơn giá vàng thế giới trên 15 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.740,7 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York - theo dữ liệu từ Kitco. Trong phiên New York đêm qua, giá vàng tăng 1,7 USD/oz, tương đương tăng 0,1%, chốt ở 1.740,9 USD/oz.

Thị trường vàng tiếp tục bị chi phối bởi kỳ vọng của nhà đầu tư vào đường đi lãi suất của Fed. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam để xem các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới có quan điểm cụ thể như thế nào trong cuộc họp vừa rồi.

“Tôi cho rằng giá vàng có thể vượt qua được giai đoạn này và tăng lên mức cao hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giá vàng vẫn bị chi phối bởi câu chuyện lãi suất”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của RJO Futures nhận định.

Giá vàng không thể bứt phá dù cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên ngày thứ Ba ở mức 107,2 điểm, từ mức 107,8 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số này dao động quanh mốc 107,1 điểm.

“Giá vàng nhận được một chút hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng USD, nhưng lực hỗ trợ đó không duy trì lâu”, nhà phân tích Edward Moya của Oanda phát biểu. “Fed có thể sẽ giữ vững quan điểm cứng rắn trong một thời gian nữa, và trừ phi tình hình dịch Covid ở Trung Quốc có sự cải thiện đáng kể, giá vàng sẽ khó phục hồi rõ rệt”.

Tín hiệu từ các quan chức Fed gần đây khá trái chiều. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Loretta Mester nói Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất từ tháng tới. Sau đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly lại nói rằng lãi suất chính sách mới chỉ “hơi thắt chặt” và “còn nhiều việc phải làm”.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Capital Economics dự báo rằng lạm phát đang giảm nhanh, và Fed được biết đến là dễ có sự thay đổi trong các phát ngôn, tuỳ theo tình hình thực tế. Trong trường hợp như vậy, cơ hội phục hồi của giá vàng sẽ được mở ra.

“Chúng tôi vẫn tin rằng số liệu lạm phát tháng 10 sẽ được nối tiếp bằng những thông tin tốt hơn về lạm phát trong tháng tới đây. Điều này đồng nghĩa lãi suất Fed sẽ đạt cực đại ở khoảng 4,5-4,75% vào đầu năm tới, thấp hơn so với dự kiến ban đầu”, chuyên gia kinh tế trưởng Paul Ashworth của Capital Economics nhận định. “Vào cuối của chu kỳ thắt trước, hồi tháng 12/2018, các quan chức Fed vẫn dự báo lãi suất cần tăng thêm 0,75 điểm phần trăm… Còn cách đây 12 tháng, Fed dự báo chỉ tăng lãi suất 1 điểm phần trăm trong năm nay”, mà thực tế tổng mức tăng đến nay đã là 3,75 điểm phần trăm.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá mua vào là 52,6 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,55 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67,4 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới tương đương 52,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15,2 triệu đồng/lượng, bằng với chênh lệch vào sáng hôm qua.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.655 đồng (mua vào) và 24.855 đồng (bán ra), giảm 2 đồng/USD so với sáng hôm qua.