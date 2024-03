Giá vàng thế giới giảm, vàng nhẫn trong nước đội thêm hơn 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (11/3) vẫn lập thêm đỉnh mới, với giá vàng nhẫn vượt qua mốc 71 triệu đồng/lượng. Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế đang hưởng lợi từ khả năng các ngân hàng trung ương lớn sắp giảm lãi suất, trong khi giá vàng trong nước còn được đẩy lên bởi sự khan hiếm của nguồn cung.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm thứ Bảy, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng đi ngang ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 69,85 triệu đồng/lượng và 71,15 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 450.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long ở mức 69,98 triệu đồng/lượng và 71,28 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 80 triệu đồng/lượng và 82 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 500.000 đồng/lượng và đi ngang so với hôm thứ Bảy.

Nhẫn tròn SJC có giá 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,05-70,15 triệu đồng/lượng (bán ra) tuỳ trọng lượng sản phẩm, tăng 500.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở mức 2.177,7 USD/oz, giảm 1,9 USD/oz, tương đương giảm gần 0,1%, so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 65 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá vàng thế giới quy đổi giảm mà giá vàng trong ước tăng, nên chênh lệch giá vàng trong nước-quốc tế tăng so với cuối tuần. Cụ thể, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 17 triệu đồng/lượng so với giá thế giới quy đổi, từ chỗ cao hơn 16,8 triệu đồng/lượng vào cuối tuần. Vàng nhẫn cao hơn tới gần 6,2 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Theo giới kinh doanh vàng, việc giá vàng trong nước giữ chênh lệch lớn với giá vàng thế giới là do nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao trong những tháng gần đây, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi việc nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)… sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay. Trong đó, Fed và ECB được cho là sẽ khởi động việc nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới đã có 4 phiên liên tiếp lập kỷ lục. Hôm thứ Sáu, có thời điểm giá vàng giao ngay vượt qua mốc 2.200 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ có thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng đã củng cố khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 6. Thậm chí, đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất từ tháng 5 cũng tăng lên, dù khả năng này còn ở mức thấp, chỉ khoảng 30%.

“Bản báo cáo việc làm tháng 2 đã xác nhận rằng Fed sẽ phải thực hiện một số hành động về lãi suất, và các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào sự giảm giá của đồng USD. Điều này có lợi cho giá vàng”, ông Naeem Aslam, giám đốc đầu tư tại công ty Zaye Capital Markets, nhận định với trang tin kim loại quý Kitco News. Ông cho rằng rất có khả năng đến cuối năm nay giá vàng sẽ đạt mốc 2.300 USD/oz.

Theo bà Nicky Shiels - người đứng đầu chiến lược kim loại tại công ty MKS PAMP - dù vàng đang được hưởng lợi từ triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, thực ra không có một chất xúc tác thật sự cụ thể nào cho đợt tăng này của giá vàng. Bà nhận định đây là tín hiệu tốt cho xu hướng tăng của giá vàng duy trì.

“Mức giá cơ sở của giá vàng đang ngày càng tăng lên. Không có một chất xúc tác cụ thể nào, nên có thể tin rằng đang có một lực mua vàng ngầm và rất ổn định phía sau sự tăng giá này. Các quỹ vàng công khai vẫn bán ra trong tuần vừa rồi, nhưng có vẻ vẫn không lấn át được lực mua ngầm”, vị chiến lược gia nhận định.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng thị trường vàng có thể nhạy cảm với một số hoạt động chốt lời. “Không loại trừ khả năng giá vàng đang bị đẩy lên bởi các nhà đầu cơ. Họ là những người không có ý định gắn bó lâu với trạng thái vàng của mình và có thể nhanh chóng xả hàng nếu mọi thứ không diễn ra như ý”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank cảnh báo

Tuần này, giá vàng được cho là sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ. Nếu báo cáo này cho thấy lạm phát nóng hơn dự kiến, áp lực bán tháo vàng sẽ xuất hiện. Báo cáo sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Ba.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.440 đồng (mua vào) và 24.810 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần vừa rồi.