Giá vàng thế giới giữ đà tăng dồn dập, trong nước giằng co mốc 81 triệu đồng/lượng

Trong nước, giá vàng sáng nay (1/4) tiếp tục giằng co quanh mốc 81 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 71 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.257,8 USD/oz, tăng 22,8 USD/oz, tương đương tăng hơn 1%, so với đóng cửa phiên cuối của tuần trước tại thị trường New York - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, có thời điểm giá vàng đạt gần 2.260 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Mức giá của vàng thế giới lúc hơn 9h tương đương gần 68 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng khoảng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Từ giữa tuần trước đến nay, giá vàng thế giới quy đổi đã đội thêm khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 78,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 70 triệu đồng/lượng và 71,3 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán. Nhẫn tròn 999,9 Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 70,23 triệu đồng/lượng và 71,43 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 78,3 triệu đồng/lượng và 80,8 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 999,9 SJC có giá 69,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,85-70,95 triệu đồng/lượng (bán ra).

Từ cuối tuần đến sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ giằng co quanh ngưỡng 81 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán lẻ trồi sụt quanh mốc 71 triệu đồng/lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy giá vàng trong nước chững lại trước sự bứt phá dữ dội của giá vàng quốc tế.

Theo giới kinh doanh vàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp vàng trong nước đều đang có tâm lý thận trọng trong bối cảnh có thể sẽ có những thay đổi trong chính sách quản lý thị trường vàng của nhà nước. Tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia vào hôm 28/3, đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng đã được đưa ra.

Tại cuộc họp, các chuyên gia cho rằng qua 12 năm thực hiện, Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng đã đạt những thành công và hoàn thành sứ mệnh. Để tăng cường hiệu quả hoạt động của thị trường, các chuyên gia đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã rút ngắn thời gian gần đây, khi Chính phủ có các chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường vàng và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng, so với mức chênh lên tới hơn 18 triệu đồng/lượng vào cuối năm ngoái. Giá vàng nhẫn bán lẻ hiện chênh khoảng 3,4 triệu đồng/lượng so với quốc tế.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới là do nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất từ tháng 6. Sự đặt cược này gia tăng sau khi báo cáo công bố vào hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ không cao hơn so với dự báo.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đã giảm nhiệt trong tháng 2 sau khi tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 1. PCE lõi - chỉ số không bao gồm giá của hai nhóm mặt hàng thường xuyên biến động là thực phẩm và năng lượng - tăng 0,3% trong tháng 2 sau khi tăng 0,5% trong tháng 1. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, vẫn còn cao so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Phát biểu cùng ngày sau khi báo cáo trên được công bố, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định quan điểm Fed sẽ không vội vã trong việc hạ lãi suất. Dù vậy, thị trường vẫn duy trì niềm tin rằng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6.

Triển vọng giảm lãi suất có lợi cho vàng - một tài sản không mang lãi suất. Ngoài ra, vàng còn đang được hỗ trợ bởi xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị của giới đầu tư toàn cầu.

Phản ứng của thị trường vàng với báo cáo lạm phát Mỹ mới chỉ bắt đầu trong phiên sáng nay tại thị trường châu Á, vì thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Good Friday vào hôm thứ Sáu.

Trao đổi với trang Kitco News, ông Adam Button - trưởng chiến lược tiền tệ tại công ty Forexlive.com - cho rằng đây chỉ là khởi đầu của sự tăng giá của vàng. Tuy nhiên, ông Buttcon cho rằng các nhà đầu tư nên chờ xuất hiện một đợt điều chỉnh của giá vàng mới nhảy vào thị trường. Ông cho rằng 2.150 USD/oz có vẻ là một mốc hỗ trợ mạnh vì đây là mức giá có thể thu hút được lực mua.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.590 đồng (mua vào) và 24.960 đồng (bán ra).