Giá vàng thế giới lên đỉnh 1 tháng sau báo cáo lạm phát Mỹ, trong nước vượt 58 triệu đồng/lượng

Chốt phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 32,8 USD/oz, tương đương tăng gần 1,9%, chốt ở 1.793,8 USD/oz. Giá vàng giao tháng 12 tăng 35,4 USD/oz, tương đương tăng 2%, đạt 1.794,7 USD/oz. Đây là mức giá cao nhất của vàng giao sau kể từ hôm 15/9, theo dữ liệu từ FactSet.

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ số liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ tiếp tục ở mức cao. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mức tăng này cao hơn so với dự báo tăng tương ứng 0,3% và 5,3% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Vàng là kênh chống lạm phát hàng đầu nên nhận được một “cú huých” mạnh sau khi báo cáo trên được công bố.

“Trong mấy ngày gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể không phải là vấn đề tạm thời… Vai trò chống lạm phát của vàng đang được củng cố”, chiến lược gia Colin Cieszynski phát biểu với trang MarketWatch.

Ngoài ra, đồng USD giảm giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống cũng hỗ trợ cho giá vàng phiên này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh giảm dưới 94,1 điểm, từ mức 94,3 điểm cách đây 2 ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ về ngưỡng 1,55%, từ mức 1,6% trước đó.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 3 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Tuy nhiên, áp lực mất giá vàng vẫn đang còn đó, bởi nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản ngay trong tháng 11. Biên bản cuộc họp tháng 9 của Uỷ ban Thị trường mở (FOMC), bộ phận quyết định chính sách tiền tệ trong Fed, được công bố ngày 13/10 cho thấy dự định như vậy.

“Những người tham gia cuộc họp nhìn chung đánh giá rằng miễn là sự phục hồi kinh tế cơ bản được duy trì đúng hướng, một quy trình từ từ cắt giảm chương trình mua tài sản có thể hoàn tất vào khoảng giữa năm sau là phù hợp”, biên bản có đoạn viết.

“Sự tăng tốc của giá cả trong báo cáo CPI khiến việc Fed phải hành động để chống lạm phát trở nên cấp thiết”, Chủ tịch Jason Schenker của Prestige Economics nhận định. “Chúng tôi tiếp tục tin rằng Fed sẽ công bố cắt giảm chương trình mua tài sản trong cuộc họp vào ngày 3/11 và có thể bắt đầu nâng lãi suất trong năm 2022”.

“Giá vàng tăng chủ yếu do kỳ vọng rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong quý 4”, Giám đốc nghiên cứu Chintan Karnani của Insignia Consultant phát biểu. “Chính sách của các ngân hàng trung ương sẽ bị thử thách trong quý này”.

Trước phiên tăng ngày 13/10, giá vàng đã giằng co trong vùng hẹp từ 1.750-1.770 USD/oz trong nhiều phiên liên tiếp, khi chịu tác động giằng co của các yếu tố trái chiều, gồm một bên đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng gây áp lực giảm giá vàng, và một bên là nhu cầu phòng ngừa rủi ro và lạm phát hỗ trợ giá kim loại quý này.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ đêm qua, còn 1.789,3 USD/oz. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, giá vàng giao ngay hiện tương đương khoảng 49,3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn Phú Quý là 57,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý 999,9 có giá 51,1 triệu đồng/lượng và 51,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 57,45 triệu đồng/lượng và 58,15 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá bán ra cao nhất của vàng miếng SJC trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây, và đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.180 đồng (mua vào) và 23.230 đồng (bán ra), giảm 100 đồng ở cả hai đầu giá so với cách đây 2 ngày. Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.660 đồng và 22.860 đồng.