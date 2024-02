Giá vàng thế giới nhảy qua mốc 2.000 USD/oz, trong nước lên 79 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 2.000 USD/oz khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo doanh thu bán lẻ của Mỹ. Giá vàng miếng sáng nay (16/2) đạt 79 triệu đồng/lượng, cho thấy sức “nóng” gia tăng của thị trường vàng trong nước trước ngày vía Thần Tài.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 76,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 79 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, nếu so đầu giờ sáng qua, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đã tăng tương ứng 450.000 đồng/lượng và 850.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 64,55 triệu đồng/lượng và 65,75 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua và tăng 50.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 76,8 triệu đồng/lượng và 79 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu vàng trong nước thường tăng mạnh sau Tết âm lịch hàng năm, khi nhiều người mua vàng cầu may mắn trong dịp ngày vía Thần Tài nhằm ngày 10 tháng Giêng. Những năm gần đây, giá vàng trong nước thường tăng mạnh hơn so với giá vàng quốc tế trong dịp này, và khoảng cách giữa giá mua-bán vàng cũng nới rộng hơn bình thường.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn so với giá vàng thế giới quy đổi khoảng 19,6 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn chênh quốc tế khoảng 6,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua-bán vàng miếng SJC đang phổ biến trong khoảng 2,1-2,2 triệu đồng/lượng. Đối với giá vàng nhẫn, khoảng cách phổ biến giữa hai đầu giá là khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 2.003,9 USD/oz, giảm 1,1 USD/oz, tương đương giảm 0,05% so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ. Mức giá này tương đương khoảng 59,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Chốt phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay tăng khoảng 11 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, chốt ở mức 2.005 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc chủ chốt 2.000 USD/oz sau khi tuột khỏi mốc này trong phiên ngày thứ Ba do số liệu lạm phát cao hơn dự báo của Mỹ khiến giới đầu tư lùi kỳ vọng về thời điểm mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Ngày thứ Năm, giá vàng được hỗ trợ bởi số liệu bán lẻ của Mỹ yếu hơn dự báo. Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, doanh thu bán lẻ tháng 1 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, mạnh hơn so với mức dự báo giảm 0,3% mà giới phân tích đưa ra. Số liệu doanh thu bán lẻ tháng 12 được điều chỉnh, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn con số đưa ra trong lần công bố sơ bộ.

Sau khi thống kê trên được công bố, khả năng Fed sớm giảm lãi suất lại nhích lên. Phản ánh sự dịch chuyển kỳ vọng này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm về vùng 4,26%, từ mức 4,33% của phiên trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm gần 0,4%, chốt phiên ở mức gần 104,3 điểm.

Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD, nên lợi suất trái phiếu và tỷ giá USD giảm là nguồn lực hỗ trợ kép cho giá vàng.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên đã chớp cơ hội số liệu doanh thu bán lẻ yếu để tăng mạnh trở lại mốc 2.000 USD/oz”, nhà phân tích độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Giá vàng vẫn đang bị chi phối bởi kỳ vọng của thị trường về đường đi lại suất của Fed. Trong bối cảnh như vậy, Chủ tịch phụ trách thị trường toàn cầu của ngân hàng EverBank, ông Chris Gaffey, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đương đầu với áp lực giảm trong ngắn hạn cho tới khi Fed thực sự nói rằng đã đến lúc giảm lãi suất.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược nhiều nhất vào khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6.

Phát biểu hôm thứ Tư, Phó chủ tịch Fed Michael Barr nói con đường đưa lạm phát trở về mốc 2% “có thể sẽ gập ghềnh”. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, lại cảnh báo rủi ro về việc trì hoãn quá lâu việc cắt giảm lãi suất.

Ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là một báo cáo lạm phát khác, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 1. Ngoài ra, còn có ít nhất 3 quan chức Fed nữa sẽ phát biểu trong thời gian còn lại của tuần này.

Vietcombank lúc hơn 9h sáng nay báo giá USD ở mức 24.250 đồng (mua vào) và 24.620 đồng (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.