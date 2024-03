Giá vàng thế giới sụt mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ, vàng nhẫn trong nước mất 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sụt mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12/3), sau khi Mỹ công bố những con số lạm phát tháng 2 cao hơn dự báo - điểm dữ liệu đặt ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Trong nước sáng nay (13/3), giá vàng nhẫn “bốc hơi” tới 1,4-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng tuột khỏi mốc 82 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 24,2 USD/oz, tương đương giảm 1,1%, còn 2.158,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,4% trong tháng 2 so với tháng 1 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng tháng phù hợp với kỳ vọng, nhưng mức tăng cả năm cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

CPI lõi, thước đo không bao gồm hai nhóm hàng hoá có mức độ biến động lớn và thường xuyên về giá cả là năng lượng và thực phẩm, tăng 0,4% theo cơ sở tháng và 3,8% theo cơ sở năm. Hai mức tăng này đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

“Dữ liệu lạm phát quả thực có nóng, nhưng thị trường vốn dĩ đã lường trước được một phần vấn đề này. Lúc đầu sau khi báo cáo được công bố, giá vàng hầu như không có phản ứng đáng kể. Nhưng sau đó, giá bắt đầu biến động mạnh”, nhà phân tích kim loại quý độc lập Tai Wong phát biểu với hãng tin Reuters.

Với lạm phát giảm chậm và có nguy cơ dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed, thị trường cho rằng Fed khó có thể cắt giảm lãi suất với tốc độ nhanh và mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, về cơ bản, thị trường vẫn tin rằng đợt giảm lãi suất đầu tiên sẽ được Fed tiến hành vào tháng 6 năm nay.

Theo ông Wong, các nhà đầu cơ vàng giá lên vẫn đang tìm lý do để đẩy giá lên cao hơn. “Tâm điểm chú ý sẽ dịch chuyển sang cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới. Tại cuộc họp này, Fed sẽ đưa ra cập nhật dự báo về lãi suất”, nhà giao dịch nói.

Công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 69,8% vào thời điểm tháng 6 cho việc khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, từ mức 71,7% trong phiên trước. Cuộc họp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 19-20/3.

Giá vàng đã lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 2.200 USD/oz vào tuần trước. Nhiều nhà phân tích cho rằng ở vùng giá như vậy, ngay cả khi không có áp lực giảm từ vấn đề lãi suất, giá vàng vẫn có thể đương đầu với sức ép giảm từ nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư.

Theo ông Aakash Doshi, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hoá cơ bản Bắc Mỹ của công ty Citi Research, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ chuyển sang trạng thái tích luỹ và có thể giữ ổn định ở ngưỡng khoảng 2.100 USD/oz trước khi bứt phá qua mốc 2.200 USD/oz vào cuối quý 2 năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong nước lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 79,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 68,5 triệu đồng/lượng và 69,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 1,5 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long ở mức 69,03 triệu đồng/lượng và 70,38 triệu đồng/lượng, giảm 1,77 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 79,8 triệu đồng/lượng và 81,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Nhẫn tròn SJC có giá 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,3-69,4 triệu đồng/lượng (bán ra) tuỳ trọng lượng sản phẩm, giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 950.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam đứng ở mức 2.158 USD/oz, giảm 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường New York - theo dữ liệu từ Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 64,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn tới 17,4 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn đến 5,9 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.450 đồng (mua vào) và 24.820 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.