Giá vàng thế giới tăng nhờ áp lực lãi suất giảm bớt, vàng miếng trong nước đi xuống

Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 7,1 USD/oz, tương đương tăng 0,36%, chốt ở mức 1.993,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương gần 59,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 69,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm tương ứng 200.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 58,75 triệu đồng/lượng và 59,75 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 69,5 triệu đồng/lượng và 70,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 10,9-11,1 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 11,3-11,4 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn thế giới khoảng 450.000 đồng/lượng, từ chỗ chênh 500.000 đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Tính cả tuần này, giá vàng SJC giảm khoảng 600.000-800.000 đồng/lượng, tương đương giảm khoảng 1%. Giá vàng quốc tế giảm khoảng 13 USD/oz trong tuần, tương đương giảm khoảng 0,6%, chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng liên tiếp.

Vàng thế giới tăng giá trong phiên ngày thứ Sáu khi cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm sau báo cáo việc làm yếu hơn dự báo.

Theo báo cáo đến từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này có thêm 150.000 công việc mới trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 170.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones và con số 297.000 công việc mới ghi nhận trong tháng 9.

Cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 ở Mỹ tăng lên mức 3,9%, thay vì giữ nguyên ở mức 3,8% như dự báo. Số liệu về tiền lương bình quân theo giờ cũng không đạt kỳ vọng, với mức tăng chỉ 0,2% trong tháng 10, thấp hơn so với dự báo là tăng 0,3%.

Những dữ liệu này được coi là một dấu hiệu cho thấy 11 lần nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhằm mục đích hạ nhiệt nền kinh tế và khống chế lạm phát đang phát huy tác dụng. Qua đó, báo cáo giúp nhà đầu tư củng cố niềm hy vọng rằng chiến dịch tăng lãi suất của đã kết thúc, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đi xuống, đồng thời hỗ trợ cho giá vàng - tài sản vừa không mang lãi suất, vừa được định giá bằng USD.

Lúc đóng cửa, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm mất hơn 9 điểm cơ bản, còn 4,57 điểm, từ mức đỉnh của 16 năm trên 5% thiết lập vào tháng trước. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 13 điểm cơ bản, còn 4,8%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên ngày thứ Sáu với mức giảm gần 1%, còn dưới 105,1 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 1,4%, nâng tổng mức giảm trong vòng 1 tháng trở lại đây lên hơn 0,9%.

“Nếu thị trường việc làm bắt đầu xấu đi, Fed sẽ không thể tiếp tục cứng rắn được nữa. Dữ liệu việc làm mới nhất củng cố ý tưởng về việc Fed đã tăng lãi suất xong, và điều này tốt cho giá vàng”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định.

Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 95% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12, so với mức 80% ở thời điểm trước khi báo cáo việc làm được công bố - theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch Tool.

Nhà phân tích cấp cao Craig Erlam của công ty phân tích và dữ liệu Oanda cho rằng mốc 2.000 USD/oz là một ngưỡng tâm lý đối với giá vàng và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng khó bứt phá khỏi mốc này ở thời điểm hiện tại.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz.

Nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro do chiến tranh Israel-Hamas đang có chiều hướng chững lại, do cuộc chiến này tạm thời chưa lan rộng như lo ngại trước đó. Thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah của lực lượng Hezbollah đã lần dầu tiên lên tiếng từ khi cuộc chiến này nổ ra, nhưng không đề cập đến việc mở một mặt trận khác ở biên giới giữa Israel và Lebanon - hãng Reuters đưa tin. Trong tháng 10, giá vàng đã tăng 7% do nhu cầu “hầm trú ẩn” tăng mạnh sau khi chiến tranh ở Gaza bùng nổ.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng nắm giữ lên mức 863,2 tấn vàng.

“Dù chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng tình hình trước mắt có vẻ không leo thang thành một cuộc xung đột ở tầm khu vực. Do đã tăng mạnh trong 1 tháng qua, giá vàng có thể sẽ chững lại hoặc thậm chí giảm một chút”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 24.320 đồng (mua vào) và 24.690 đồng (bán ra), bằng với mức của ngày thứ Sáu và giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.