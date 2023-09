Giá vàng thế giới “tuột dốc không phanh”, trong nước “cố thủ” gần mốc 69 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hoàn tất một tuần giảm, một tháng giảm và một quý giảm. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong nước sáng nay (30/9) duy trì gần mốc 69 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch so với giá quốc tế vượt xa mốc 14 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 15,9 USD/oz, tương đương giảm 0,85%, còn 1.849,4 USD/oz – theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 54,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giá vàng thế giới đã giảm 4% trong tuần này, giảm 4,8% trong tháng 9, và giảm 3,3% trong quý 3 – theo Kitco.

Nếu so với sáng hôm qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 700.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong nước sáng nay hầu như không giảm, thậm chí có nơi tăng nhẹ. Giá vàng nhẫn giảm trên nửa triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,84 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng tăng 30.000 đồng/lượng và giảm 10.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 55,96 triệu đồng/lượng và 56,86 triệu đồng/lượng, giảm 520.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,2 triệu đồng/lượng và 68,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 13,65 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang chênh thế giới khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 24.090 đồng (mua vào) và 24.460 đồng (bán ra), giảm 100 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng thứ Sáu.

Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 200.000-250.000 đồng/lượng, còn tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hiện giảm 70 đồng/USD.

Trở lại với thị trường vàng thế giới, áp lực giảm giá vàng thời gian qua đến từ xu hướng tăng mạnh của tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ được đẩy lên bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát.

Báo cáo lạm phát quan trọng công bố ngày thứ Sáu cho thấy lạm phát ở Mỹ có vẻ dịu đi, nhưng chưa giảm nhiều tới mức đủ để nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ sớm thay đổi lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.

Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 4% trong tuần này. Đơn vị: USD/oz.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, tăng 3,9% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc từ mức tăng 4,3% ghi nhận trong tháng 7. Tuy nhiên, PCE toàn phần tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức tăng 3,4% trong tháng 7, do giá xăng dầu tăng.

“Triển vọng giá vàng đang phụ thuộc nhiều vào triển vọng lãi suất thời gian tới”, giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, ông David Meger, nhận định với hãng tin Reuters.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 4,58%, cách không xa mức đỉnh của 17 năm là hơn 4,6% thiết lập trong phiên trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm nhẹ, còn dưới 106,2 điểm, nhưng tăng gần 0,6% trong tuần này và tăng gần 1,9% từ đầu tháng tới nay.

Dù vàng đang đương đầu với áp lực giảm, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng một bộ phận nhà đầu tư vẫn đang có nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro, bởi các thách thức kinh tế Mỹ đang tăng lên. Chính phủ Mỹ đang có nguy cơ đóng cửa vì Quốc hội Mỹ chưa thông qua được một dự luật ngân sách trước khi bắt đầu năm tài khoá mới vào ngày 1/10.