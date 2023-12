Giá vàng thế giới xanh rực sau cuộc họp Fed, trong nước vượt 74 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng vọt qua ngưỡng 2.000 USD/oz sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu mềm mỏng về chính sách tiền tệ. Giá vàng trong nước sáng nay (14/12) tăng 600.000-700.000 đồng/lượng ngay khi vừa mở cửa.

Lúc gần 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 73,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 750.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 60,75 triệu đồng/lượng và 61,95 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 600.000 đồng/lượng và 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 73,3 triệu đồng/lượng và 74,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.030,7 USD/oz, tăng 2,5 USD/oz, tương đương tăng 0,12%, so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường Mỹ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 59,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Do giá vàng trong nước tăng ít hơn so với thế giới, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá quốc tế được rút ngắn. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng đang cao hơn 14,6 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 15,4 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn 2,3 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 47,7 USD/oz, tương đương tăng hơn 2,4%, chốt ở mức 2.028,2 USD/oz.

Vàng tăng giá mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm mạnh sau cuộc họp của Fed.

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang, tức lãi suất qua vay cho đêm và giữ vai trò là lãi suất điều hành của Fed, ở mức 5,25-5,5%. Quan trọng hơn, trong cập nhật dự báo lãi suất “dot plot”, Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm tới - nhiều hơn số 2 lần đưa ra trong lần cập nhật hồi tháng 9. Cùng với đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng tăng lãi suất thêm không còn là “kịch bản chính” ở thời điểm này, dù “còn quá sớm” để tuyên bố chiến thắng lạm phát.

Đây được xem là một tín hiệu mềm mỏng, đánh dấu lần đầu tiên trong chu kỳ thắt chặt này ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới thừa nhận diễn biến tích cực của lạm phát.

Ngoài ra, số liệu thống kê công bố ngày thứ Tư tiếp tục khẳng định xu hướng suy yếu của lạm phát, với chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 11 không thay đổi so với tháng 10. Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ số CPI có mức tăng theo tháng và theo năm đều phù hợp với dự báo.

Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 3,8% trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz.

Thị trường tài chính tin chắc Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất, đồng thời dự báo Fed sẽ giảm lãi suất tới 6 lần trong năm 2024 với tổng mức cắt giảm 1,5 điểm phần trăm.

“Việc Fed thừa nhận áp lực lạm phát tiếp tục giảm đã làm gia tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Điều này dẫn tới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD cùng giảm mạnh, kéo theo là giá vàng tăng mạnh. Chúng tôi tin rằng đợt tăng này của giá vàng là bền vững”, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của High Ridge Futures, ông David Meger, nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc giảm 19 điểm cơ bản, còn 5,016%, mức thấp nhất kể từ tháng 8. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 102,9 điểm, giảm gần 1% so với phiên trước. Sáng nay, chỉ số tiếp tục giảm, về dưới ngưỡng 102,7 điểm.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 60% Fed giảm lãi suất từ tháng 3.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 2,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng mức nắm giữ lên gần 878 tấn. Trước cuộc họp Fed, quỹ bán ròng tổng cộng 5 tấn vàng trong hai phiên liên tiếp.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.020 đồng (mua vào) và 24.390 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.