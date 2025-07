Giá vàng trồi sụt vì mối lo Chủ tịch Fed bị sa thải, SPDR Gold Trust mua ròng

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/7), giá vàng thế giới có lúc tăng mạnh sau khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Nhưng sau đó, giá vàng lại quay đầu giảm khi ông Trump bác bỏ thông tin này.

Sau mấy phiên “án binh bất động”, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng vàng.

Lúc 8h45 sáng nay (17/7), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.342,2 USD/oz, giảm 5,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York, tương đương giảm 0,17% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 106,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.950 đồng (mua vào) và 26.340 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.347,9 USD/oz, tăng 11,9 USD/oz so với mức giá đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng 0,35%. Trong phiên, có thời điểm, giá vàng tăng tới 1,5%.

Giá vàng tăng vọt trong phiên Mỹ sau khi hãng tin CNBC đưa tin một quan chức Nhà Trắng nói với các nghị sỹ Cộng hòa rằng ông Trump “có thể sẽ sớm” sa thải ông Powell khỏi ghế Chủ tịch Fed. Một bài báo của tờ New York Times nói ông Trump đã đi xa trong vấn đề này tới mức soạn sẵn một bức thư về việc sa thải nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới và đưa ra cho các nghị sỹ có mặt tại một cuộc họp tại Nhà Trắng hôm thứ Ba.

Nhưng sau đó, ông Trump nhanh chóng bác bỏ những thông tin trên, nói rằng “khả năng rất cao” là ông sẽ không sa thải ông Powell trong tương lai gần. “Không, chúng tôi không hề có kế hoạch làm việc đó”, ông chủ Nhà Trắng nói, nhưng cho biết thêm rằng ông không “loại trừ bất kỳ điều gì”. Tuyên bố này của ông Trump khiến giá vàng thu hẹp mức tăng.

Trong suốt thời gian qua, ông Trump đã đề cập đến việc sa thải ông Powell, đồng thời gây áp lực đòi Fed hạ lãi suất. Ngày thứ Ba tuần này, ông nói Fed nên giảm lãi suất 3 điểm phần trăm từ mức hiện nay.

Việc ông Trump liên tục gây sức ép đối với Fed và ông Powell khiến nhà đầu tư lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, dẫn tới nhu cầu nắm giữ những tài sản an toàn như vàng tăng lên.

“Những dòng tít báo về việc ông Trump có ý định sa thải ông Powell đã đẩy giá vàng lên cao hơn… Nhưng sau đấy, ông Trump lại nói khả năng sa thải ông Powell là rất thấp, và giá vàng quay đầu giảm”, chiến lược gia Daniel Ghali của công ty TD Securities phát biểu.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD giảm giá vì mối lo ngại liên quan tới Chủ tịch Fed cũng là một động lực nữa đưa giá vàng tăng trong phiên ngày thứ Tư. Chỉ số Dollar Index đóng cửa giảm 0,3%, còn 98,39 điểm. Sáng nay, chỉ số hồi nhẹ, dao động trên ngưỡng 98,4 điểm.

Gần đây, xu hướng phục hồi của USD đã gây áp lực giảm lên giá vàng. Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã tăng hơn 0,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Dù các yếu tố mùa vụ hiện tại không hỗ trợ giá vàng - thị trường vàng quốc tế thường trầm lắng trong những tháng mùa hè - giá kim loại quý này vẫn đang được nâng đỡ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Ủy ban châu Âu (EC) đã chuẩn bị sẵn một danh sách hàng hóa Mỹ có tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm 84 tỷ USD vào châu Âu để áp thuế quan trả đũa nếu đàm phán thương mại giữa Brussels với Washington thất bại. Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan 30% lên hàng hóa EU từ ngày 1/8. Hiện tại, hai bên vẫn đang đàm phán để có thể đi đến một thỏa thuận thương mại.

“Mỹ đang trở nên cứng rắn hơn về thuế quan, nên thị trường cảm thấy bấp bênh hơn một chút”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định, cho rằng sự bất định tăng lên đang hỗ trợ giá vàng.

“Tôi cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ dao động trong phạm vi 3.250-3.476 USD/oz”, ông Wyckoff nói.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng mức nắm giữ lên 950,8 tấn vàng. Đây là động thái đầu tiên của quỹ này sau một số phiên “nằm im” gần đây.