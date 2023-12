Giá vàng giảm sau báo cáo lạm phát Mỹ, thị trường “nín thở” đợi tin Fed

Giá vàng thế giới giảm nhẹ đêm qua và sáng nay (13/12), khi báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ tiếp tục làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Giới đầu tư cũng thận trọng trước khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào đêm nay theo giờ Việt Nam, với những tuyên bố và tín hiệu có thể khiến thị trường tài chính dịch chuyển.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay không giảm theo giá vàng thế giới mà có nơi còn tăng nhẹ, trong khi giá vàng nhẫn giảm mạnh.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 72,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 73,55 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 60,15 triệu đồng/lượng và 61,25 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 350.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 72,6 triệu đồng/lượng và 73,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.979 USD/oz, giảm 1,5 USD/oz, tương đương giảm 0,08%, so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 58,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Phiên ngày thứ Ba tại New York, giá vàng giao ngay giảm 1,9 USD/oz, tương đương giảm 0,1%, còn 1.980,5 USD/oz.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,1% so với tháng trước. Mức tăng cả năm bằng với mức dự báo mà các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, trong khi mức tăng tháng cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. CPI lõi - chỉ số không bao gồm giá năng lượng và giá lương thực-thực phẩm - tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước, đều phù hợp với dự báo của chuyên gia.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 8,5%. Đơn vị: USD/oz.

“Dữ liệu lạm phát gần như không có chênh lệch so với kỳ vọng, nhưng thị trường thực sự cần chứng kiến lạm phát giảm mạnh hơn để củng cố khả năng Fed sớm giảm lãi suất”, chiến lược gia Phillip Streible của Blue Line Futures nói với hãng tin CNBC. “Giá vàng sẽ bị mắc kẹt trong vùng từ 1.950-2.050 USD/oz. Số liệu kinh tế suy yếu và căng thẳng địa chính trị là những nhân tố có thể thúc giá vàng tăng”.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường đặt cược khả năng 43,7% vào việc Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3, từ mức khoảng 50% trước khi số liệu lạm phát được công bố. Khả năng giảm lãi suất vào tháng 5 là 78%, từ mức 75% vào hôm thứ Hai.

Sau báo cáo CPI, mọi sự chú ý của nhà đầu tư đang dồn vào cuộc họp của Fed. Cuộc họp kéo dài 2 ngày sẽ kết thúc vào đêm nay theo giờ Việt Nam với một tuyên bố về lãi suất, cập nhật dự báo kinh tế, và một phiên họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

“Nếu suy thoái kinh tế xảy ra, đồng USD sẽ suy yếu và đó sẽ là nhân tố giúp giá vàng thiết lập đỉnh cao mới. Giá vàng được dự báo sẽ dao động trong khoảng 1.880-2.250 USD/oz”, công ty Heraeus Metals nhận định trong báo cáo triển vọng giá vàng năm 2024.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm trong phiên ngày thứ Ba, còn 103,9 điểm, từ 104,1 điểm của phiên trước.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.060 đồng (mua vào) và 24.430 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng vàng phiên thứ hai liên tiếp, với lượng bán ròng khoảng 2,8 tấn, giảm nắm giữ còn gần 875,7 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã bán ròng gần 5 tấn vàng.