Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm phiên đêm qua và sáng nay (14/1), kéo giá vàng miếng trong nước đi xuống. Giá USD tự do và ngân hàng cùng ổn định so với hôm qua.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) 56,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện giảm 230.000 đồng/lượng tại DOJI và giảm 250.000 đồng/lượng tại SJC.

Giằng co mạnh là xu hướng chính của giá vàng trong nước trong 2 đầu tiên của năm 2021. Diễn biến của giá vàng trong nước đang chịu sự chi phối chủ yếu của biến động giá vàng thế giới. Tuy nhiên, so với giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước giữ được sự ổn định tương đối do giá trong nước tăng hay giảm đều chậm hơn giá thế giới. Điều này dẫn tới chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn khi giá thế giới giảm và và thu hẹp khi giá thế giới tăng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác giảm trên 100.000 đồng/lượng so với sáng qua, phổ biến trên ngưỡng 55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 54,78 triệu đồng/lượng và 55,48 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,4 triệu đồng/lượng và 55,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.841,8 USD/oz, giảm 3,8 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng giao ngay hạ 10,4 USD/oz, tương đương giảm gần 0,6%, còn 1.845,6 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng giao ngay tương đương gần 51,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra niêm yết tại ngân hàng Vietcombank.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm từ đồng USD mạnh lên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên mức 90,4 điểm trong phiên sáng nay, từ mức dưới 90 điểm vào sáng qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên đêm qua sau một chuỗi phiên tăng liên tiếp, nhưng vẫn còn ở mức cao nên tiếp tục hỗ trợ cho tỷ giá đồng bạc xanh.

Theo Reuters, USD tăng giá sáng nay còn do nhiều nhà đầu tư ở khu vực châu Á mua vào để đóng trạng thái bán khống USD trước đó.

Thị trường hiện đang chờ Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden công bố một kế hoạch kích cầu trị giá hàng nghìn tỷ USD trong ngày 14/1. Giới phân tích cho rằng sự tăng giá đang diễn ra của USD sẽ chỉ là tạm thời bởi trong dài hạn, các nỗ lực kích cầu của Washington sẽ gia tăng sức ép mất giá lên đồng bạc xanh.

"Tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ mua nhiều các tài sản rủi ro, bởi vậy, đồng USD sẽ chịu áp lực mất giá. Tôi dự báo đồng USD nhìn chung yếu đi trong năm nay", chiến lược gia trưởng Shusuke Yamada của Bank of America ở Tokyo phát biểu với Reuters.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.370 đồng (mua vào) và 23.410 đồng (bán ra), giá mua tăng 10 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank duy trì báo giá USD ở mức 22.980 đồng và 23.160 đồng.