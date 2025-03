Giá vàng trong nước tiến tới vùng đỉnh 1 năm

Đóng cửa phiên sáng 6/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 91 – 93 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (5/3). Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại SJC duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI, PNJ và Phú Quý đồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 91 – 93 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại ba thương hiệu tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại ba thương hiệu này ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mức giá 91 - 93 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên là 2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 91 triệu đồng/lượng chiều mua – 92,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 11h30 ngày 6/3, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 91,7 – 92,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/3, giá vàng miếng mua vào tăng 700 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 400 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng 6/3, giá bán vàng miếng phổ biến ở mức 93 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 1 năm qua kể từ khi Ngân hàng Nhà nước tiến hành bình ổn thị trường. Trong nội phiên 11/2/2025, giá vàng miếng bán ra chạm mốc 93,1 triệu đồng/lượng nhưng nhanh chóng đánh mất đà tăng. Trong nửa cuối tháng 2/2025, giá bán vàng miếng SJC chỉ duy trì dưới ngưỡng 92,4 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu tháng 3/2025, giá bán vàng miếng lấy lại đà hồi phục và tiến tới mức 92,7 triệu đồng vào phiên 4/3.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, Vietcombank, VietinBank đồng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 93 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, BIDV niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 92,7 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (5/3), giá bán vàng miếng SJC tại hai ngân hàng Vietcombank và VietinBank đồng loạt tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá niêm yết tại BIDV không thay đổi.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC.

Đối với thị trường vàng nhẫn, cập nhật lúc 11h30 ngày 6/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 91 – 92,9 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 5/3, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chênh lệch mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 1,9 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giao dịch mua/bán vàng nhẫn tại 91,85 – 93,3 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán và tăng 150 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua. Chênh lệch mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 1,45 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên 5/3, giá vàng nhẫn tại PNJ tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, giao dịch ở mức 91,8 – 93 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 1,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng niêm yết giao dịch mua/bán vàng nhẫn ở mức 92 – 93,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 200 nghìn đồng/lượng đối chiều bán trong khi chiều mua vẫn giữ nguyên. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 1,4 triệu đồng/lượng.

Mức giá 91,8 – 93,2 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại tại Phú Quý là 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn duy trì ở mức 90,8 triệu đồng/lượng chiều mua – 92,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 11h30 ngày 6/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại Mi Hồng cũng ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 91,5 – 92,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/3, giá nhẫn tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán tăng 400 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,2 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/3, Giá vàng nhẫn bán ra tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều cao hơn giá bán vàng miếng SJC từ 200 - 400 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và Mi Hồng niêm yết giá bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng. Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng cao hơn so với vàng nhẫn. Giá mua vàng nhẫn cao nhất thuộc về DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải với 92 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra thấp nhất thị trường thuộc về Mi Hồng với 92,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng chốt phiên hôm qua (5/3). Cập nhật lúc 11h30 ngày 6/3, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,03% so với mức chốt phiên 5/3, tương đương với mức giảm 0,8 USD/oz, quay về mức 2.917,1 USD/oz.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước ngày 6/3. Đơn vị: triệu đồng/lượng – Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ các công ty.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới ở mức 91,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Như vậy, tính đến 11h30 ngày 6/3, giá bán vàng miếng SJC cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 1,9 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Tùy từng thương hiệu ở miền Bắc, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 1,8 – 2,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 1,4 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí).