Giá vàng tụt dốc vì USD lập đỉnh mới 20 năm, “cá mập” SPRD Gold Trust tiếp tục xả vàng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên đêm qua và sáng nay (7/9), tụt khỏi mốc 1.700 USD/oz, do đồng USD tiếp tục tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Giá vàng miếng trong nước cũng giảm, nhưng không phản ánh đầy đủ mức giảm của giá vàng quốc tế.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,9 triệu đồng/lượng và 51,7 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 65,9 triệu đồng/lượng và 66,7 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h đứng ở 1.698 USD/oz, giảm 5,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 48,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. So với sáng hôm qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 700.000 đồng/lượng.

So với giá vàng miếng SJC bán lẻ, giá vàng thế giới quy đổi đang thấp hơn 18,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay trượt 8,6 USD/oz, tương đương giảm 0,5%, còn 1.703,2 USD/oz.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng khiến cho giá vàng không giữ được mức đỉnh của 1 tuần thiết lập trong phiên.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,6% trong phiên ngày thứ Ba, có lúc đạt 110,6 điểm, cao nhất kể từ năm 2002. Sáng nay, chỉ số giảm về mức 110,5 điểm. Trong vòng 1 tháng, chỉ số này đã tăng hơn 5% do kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ để chống lạm phát.

Số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Ba khả quan hơn dự báo, với chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ tháng 8 do Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) công bố đạt 56,9 điểm so với mức kỳ vọng là 55,5 điểm. Trước đó, báo cáo việc làm tháng 8 công bố vào hôm thứ Sáu cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang vững mạnh hơn dự báo.

Những dữ liệu này được đưa ra trước thềm cuộc họp tháng 9 của Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp này. Các số liệu kinh tế khả quan có thể đồng nghĩa với việc Fed nâng mạnh lãi suất.

Các nhà giao dịch ở Phố Wall đang nhận thấy khả năng 74% Fed sẽ có đợt nâng lãi suất với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong cuộc họp vào ngày 20-21/9, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đang được dự báo sẽ tăng lãi suất với bước nhảy 0,5-0,75% trong cuộc họp vào ngày thứ Năm tuần này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng 0,162 điểm phần trăm, đạt mức 3,353% trong phiên này - cao nhất kể từ hôm 16/6. Lợi suất diễn biến ngược chiều với giá cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã liên tục tăng kể từ khi chạm đáy 4 tháng ở mức 2,516% vào hôm 2/8.

“Đang có một số lực lượng gây áp lực giảm lên thị trường vàng. Tất cả đều liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu trong vòng 1 năm tới”, chiến lược gia Daniel Ghali của TD Securities phát biểu.

“Giá vàng đang bị kéo xuống bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Trong môi trường này, giá vàng khó duy trì được bất kỳ sự phục hồi nào”, chiến lược gia Bob Haberkorn của RJO Futures nhận định. “Lực mua ở vùng giá thấp có thể xuất hiện, giúp giá vàng được hỗ trợ. Tuy nhiên, khả năng tăng giá trước mắt của vàng là thấp”.

Phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục xu hướng bán ròng của thời gian gần đây. Phiên ngày thứ Ba, quỹ này bán ròng 1,6 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn hơn 971 tấn, mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.410 đồng (mua vào) và 23.690 đồng (bán ra), tăng thêm 10 đồng sau khi tăng 80 đồng vào sáng hôm qua.