Giải mã sức hút căn hộ tầm nhìn sông tháp Gió Đông dự án The Gió Riverside

Các căn hộ tại tháp Gió Đông dự án The Gió Riverside sở hữu tầm nhìn hướng sông Đồng Nai, đối diện trung tâm trung tâm hành chính mới “Biên Hòa Đông phố” trong tương lai cùng các tiện ích cao cấp, góp phần định vị lối sống cao cấp tại khu Đông TP.HCM.

ĐẶC QUYỀN NÂNG HẠNG GIÁ TRỊ SỐNG

Căn hộ tầm nhìn sông từ lâu đã trở thành chuẩn mực sống cao cấp tại các đô thị hiện đại, không chỉ bởi vị trí đẹp hay phong thủy tốt, mà còn bởi sự giới hạn tự nhiên về nguồn cung. Những sản phẩm có thể nhìn thấy “sông thật” từ chính ban công căn hộ ngày càng trở nên khan hiếm do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Phát triển bởi An Gia, The Gió Riverside là một trong số rất ít dự án mới tại khu Đông hiện nay sở hữu lợi thế này. Trong đó, các căn hộ tại tháp Gió Đông với tầm nhìn hướng sông Đồng Nai rộng tới 1.400m được đánh giá là tài sản mang tính đặc quyền, giúp định vị phân khúc và lối sống rõ nét nhất.

Từ căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc bình minh và hoàng hôn trên sông, mang đến trải nghiệm sống thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Theo An Gia, yếu tố tầm nhìn sông đang trở thành khái niệm tương đương với “tài sản tài chính” trong bất động sản. Lý do là vì nó mang lại lợi ích kép: Vừa tạo ra trải nghiệm sống chất lượng, vừa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm theo thời gian.

“Nếu như tiện ích, nội thất hay vật liệu có thể được nâng cấp hoặc nhân rộng, thì cảnh quan, đặc biệt là view sông là yếu tố không thể sao chép. Do đó, công ty chú trọng tạo ra một không gian sống mang tính biểu tượng tại The Gió Riverside. Trong đó, tầm nhìn sông là giá trị cốt lõi trong toàn bộ thiết kế và quy hoạch tháp Gió Đông, đảm bảo các căn hộ được tối đa hóa góc nhìn ra sông và sự thoáng đạt của không gian”, đại diện An Gia nói.

Trên thực tế, phần lớn các dự án cao tầng tại TP.HCM hiện nay đều bị giới hạn tầm nhìn do mật độ phát triển dày đặc với nhiều công trình xung quanh. Do đó, việc sở hữu một tầm nhìn mở, ổn định, được bảo toàn trong quy hoạch như tháp Gió Đông là lợi thế vượt trội, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang trở nên thực chất hơn.

BỨC TRANH SKYLINE MỚI ĐANG HÌNH THÀNH

Một trong những yếu tố khiến căn hộ tháp Gió Đông được giới đầu tư đánh giá cao không chỉ bởi tầm nhìn sông, mà còn nằm ở tầm nhìn hướng về khu đô thị Biên Hòa Đông Phố - nơi được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, hành chính, thương mại và giải trí mới của thành phố Biên Hòa trong tương lai.

Phối cảnh Biên Hòa Đông phố, tổng vốn đầu tư 8.600 tỷ đồng (Nguồn: enCity).

Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ hình thành những dải cao ốc hiện đại, tuyến phố ánh sáng ven sông và không gian công cộng về đêm, tạo diện mạo đô thị năng động, tương tự như skyline trung tâm quận 1 nhìn từ khu vực Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Điều này mang lại trải nghiệm thị giác độc đáo và cảm giác kết nối mạnh mẽ với nhịp sống thời đại.

Từ phòng khách, cư dân tháp Gió Đông có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố về đêm - nơi ánh đèn, dòng người và những tuyến phố tạo thành một “bức tranh chuyển động” đầy năng lượng. Giá trị này tương đồng với cảm giác khi đứng từ một căn hộ cao cấp nhìn ra khu vực bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Tôn Đức Thắng tại quận 1.

Theo chuyên gia, việc sở hữu căn hộ tầm nhìn skyline không chỉ mang đến cảnh quan có tính thẩm mỹ cao mà còn góp phần gia tăng trải nghiệm sống và khẳng định vị thế cho chủ nhân. Mặt khác, đây còn là yếu tố “neo giá” bền vững cho bất động sản, đảm bảo tính thanh khoản và biên độ tăng giá tốt hơn so với các căn hộ không có hoặc bị hạn chế tầm nhìn.

Thực tế tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, hay các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok… các căn hộ sở hữu tầm nhìn skyline luôn nằm trong nhóm sản phẩm cao cấp nhất, thường được lựa chọn bởi tầng lớp khách hàng có yêu cầu khắt khe về vị thế, thẩm mỹ và giá trị tích lũy.

SỰ KHÁC BIỆT TRONG BỐI CẢNH CHỌN LỌC THỊ TRƯỜNG

Sở hữu lợi thế khác biệt so với các sản phẩm trong phân khúc, căn hộ tháp Gió Đông là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho nhóm khách hàng có yêu cầu cao về trải nghiệm sống và tiêu chuẩn không gian.

Phối cảnh hồ bơi Bình Minh vô cực tầng 40 The Gió Riverside.

Ngoài vị trí và tầm nhìn, tháp Gió Đông còn sở hữu chuỗi tiện ích “trên cao” mang tính biểu tượng như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, sky bar, pool bar… nhằm khai thác tối đa lợi thế hướng sông và cảnh quan đô thị phía xa. Đồng thời, góp phần định vị một lối sống cao cấp tại dự án The Gió Riverside.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cân bằng, các căn hộ The Gió Riverside không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu an cư của các gia đình trẻ mà còn là tài sản đầu tư có chiều sâu, đáp ứng đúng nhu cầu tái cấu trúc danh mục của giới đầu tư nhờ các yếu tố pháp lý vững, quy hoạch rõ ràng, có yếu tố cảnh quan và khả năng khai thác thực tế.

Công ty kỳ vọng, với pháp lý rõ ràng cùng vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, tháp Gió Đông sẽ xác lập những con số ấn tượng, tiếp nối thành công của tháp Gió Nam trong giai đoạn 1.

