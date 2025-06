SGO Đại Dương trở thành đơn vị phân phối độc quyền phân khu Capella - HP Galaxy Cao Bằng

Với tọa độ trung tâm của trung tâm hành chính mới, phân khu Capella được kỳ vọng sẽ là điểm đến chiến lược cho dòng vốn đầu tư trung và dài hạn.

TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Sáng ngày 26/6/2025, tại khách sạn Mường Thanh - thành phố Cao Bằng, sự kiện “Lễ ký kết và Kickoff Phân khu Capella - HP Galaxy Cao Bằng” đã diễn ra thành công với sự hiện diện của hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối cùng các đối tác chiến lược. Đây không chỉ là dịp khởi động chiến dịch bán hàng cho phân khu Capella mà còn đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường bất động sản Cao Bằng trong thời gian tới.

Tại sự kiện, Tập đoàn Hải Phát Invest đã chính thức công bố việc ký kết phân phối độc quyền với SGO Đại Dương - đơn vị thành viên của SGO Land - Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện hàng đầu cả nước.

Đồng thời trong khuôn khổ sự kiện, SGO Đại Dương tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của mình khi ký kết hợp tác phân phối cấp 2 (F2) với hai đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại & Dịch vụ New Homes và Công ty TNHH BĐS Phía Tây.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Ngọ -Tổng giám đốc SGO Đại Dương- nhấn mạnh: “Capella là một sản phẩm được chọn lọc từ những giá trị đắt giá nhất của HP Galaxy. Chúng tôi không chỉ phân phối một sản phẩm bất động sản mà đang mang đến cho thị trường một cơ hội đầu tư hiếm có, một điểm hội tụ giá trị giữa vị trí, quy hoạch, tiện ích và pháp lý - những yếu tố tạo nên lợi nhuận bền vững.”

Đại diện SGO Đại Dương phát biểu trong sự kiện.

Trong bối cảnh giới đầu tư đang tìm kiếm những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược và tiềm năng tăng giá thực chất, Capella - với vai trò là phân khu mở đầu giai đoạn mới của HP Galaxy - được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền thông minh, đặc biệt từ các nhà đầu tư muốn đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng đô thị tại thành phố biên giới.

CAPELLA - TÂM ĐIỂM TINH HOA, DẪN ĐẦU XU THẾ SỐNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Capella sở hữu vị trí trái tim của khu đô thị HP Galaxy Cao Bằng. Với vị trí tâm điểm, phân khu này ôm trọn trục đường trung tâm nội khu, tiếp giáp trực tiếp đại lộ Võ Nguyên Giáp rộng 58m - tuyến đường huyết mạch của thành phố, kết nối trực tiếp với các công trình trọng điểm của tỉnh như Quảng trường trung tâm, Trung tâm Hội nghị, Tòa nhà Viettel, Cục Hải quan và toàn bộ trục hành chính mới của tỉnh. Vị trí này không chỉ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến mọi nơi trong thành phố, mà còn là yếu tố vàng để khai thác kinh doanh - tạo ra dòng tiền bền vững cho những sản phẩm shophouse, liền kề thương mại.

Khác với phần lớn các dự án tại thành phố Cao Bằng vốn thiếu sự đồng bộ và chưa có sự tách biệt rõ ràng giữa khu dân cư và khu thương mại, Capella nổi bật nhờ cấu trúc khép kín, tổ chức bài bản. Đây là khu vực được quy hoạch riêng biệt, sở hữu hệ tiện ích độc lập, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, an toàn và đẳng cấp - điều mà rất ít dự án hiện tại tại Cao Bằng có thể đáp ứng.

Trong khi các phân khu khác còn phụ thuộc vào hạ tầng chung của dự án, Capella lại được định hình như một “thành phố thu nhỏ”, có đầy đủ tiện ích hiện đại từ trung tâm thương mại, phố mua sắm, nhà hàng, công viên cây xanh cho đến quảng trường trung tâm - nơi tổ chức các hoạt động văn hóa và sự kiện cộng đồng.

Phân khu Capella- trái tim của HP Galaxy Cao Bằng.

Một điểm nhấn nổi bật là tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn cao 11 tầng - công trình biểu tượng hứa hẹn sẽ là trung tâm lưu trú, hội nghị và giải trí cao cấp bậc nhất thành phố. Đây không chỉ là tiện ích cho cư dân mà còn là đòn bẩy thương mại tạo ra giá trị khai thác vượt trội cho các nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường thành phố Cao Bằng còn rất khan hiếm nguồn cung chất lượng cao, các tổ hợp dịch vụ tầm cỡ như Capella mang đến cơ hội hiếm có để đón đầu làn sóng tiêu dùng và du lịch đang tăng mạnh.

Tầm nhìn của Capella không chỉ nằm ở mặt bằng quy hoạch hay tiện ích, mà còn bắt trúng “mạch sống” đang thay đổi trong tâm lý người dân Cao Bằng. Nếu như trước đây, người dân nơi đây quen sống trong những khu dân cư phân tán, thiếu tiện nghi, thì ngày nay, thế hệ trẻ, các chuyên gia, trí thức, cán bộ cấp cao đang có xu hướng tìm kiếm những môi trường sống văn minh, khép kín, đồng bộ tiện ích, xung quanh là cộng đồng dân cư tinh hoa- tri thức. Capella chính là lời đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu ấy: một nơi không chỉ để ở, mà để tận hưởng, để khẳng định vị thế và phong cách sống mới.

Trên thị trường, các sản phẩm tại Capella đang giữ mức giá đất “mềm” hơn so với tiềm năng thật, đặc biệt so với mặt bằng giá đất trung tâm hành chính mới. Điều này tạo ra biên độ tăng giá đáng kể trong 1 - 3 năm tới, đặc biệt khi các tuyến giao thông và tiện ích đi vào vận hành. Trong khi phần lớn dự án tại thành phố Cao Bằng còn chưa hoàn chỉnh pháp lý, thì Capella đã đầy đủ từ quy hoạch đến sổ đỏ, giúp nhà đầu tư an tâm “xuống tiền” và nhanh chóng khai thác giá trị tài sản.

Capella không chỉ là phân khu mới - mà là biểu tượng cho một chuẩn sống mới đang hình thành tại Tp Cao Bằng. Với vị thế trung tâm, tiện ích hoàn chỉnh, cộng đồng dân cư đẳng cấp và pháp lý minh bạch, Capella không đơn thuần là nơi đầu tư sinh lời, mà còn là một bước chuyển mình chiến lược cho những ai muốn đi trước trong cuộc đua định hình phong cách sống đô thị mới nơi vùng biên.