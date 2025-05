Giám đốc tài chính VSC bán thành công hơn 200.000 cổ phiếu trước khi nhận cổ tức bằng tiền

Bà Trương Anh Thư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE).

Theo đó, bà Trương Anh Thư, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính VSC cho biết đã bán toàn thành công 204.250 cổ phiếu như đã đăng ký. Mục đích giao dịch được bà Thư cho biết là cơ cấu lại danh mục. Giao dịch được thực hiện khớp lệnh trên sàn từ 8-27/5. Sau giao dịch, bà Thư còn nắm 212.100 cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn Viconship.

Trên thị trường, trong giai đoạn bà Thư thực hiện giao dịch, giá cổ phiếu có giá trung bình hơn 22.700 đồng. Nếu tính theo mức này, tổng số tiền bà thu về hơn 4,6 tỷ đồng. Còn chốt phiên giao dịch hôm nay (29/5), giá cổ phiếu VSC giảm 6,99% về còn 21.690 đồng/cổ phiếu.

Được biết, VSC đã chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu.

Theo đó, VSC dự kiến phát hành 8.985.024 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:3 và phát hành 65.890.180 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 100:22. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6/2025.

Kết thúc quý 1/2025, VSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ (69,96 tỷ đồng). Nguyên nhân là doanh thu của công ty tăng 16,32% do hoạt động kinh doanh của các công ty con, đặc biệt là 3 Cảng Vip Greenport; Cảng Xanh Greenport và Cảng Nam Hải Đình Vũ đều tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận.

Đối với hoạt động tài chính, công ty ghi nhận chi phí lãi vay giảm và tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính do đã tìm được nguồn vốn tài trợ ưu đãi hơn so với cùng kỳ. Mặt khác việc tái cấu trúc và chuyển đổi số toàn hệ thống đã khiến chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ.

Được biết, VSC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 với doanh thu đạt 2.790 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ, cổ tức 10%.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, cổ đông VSC hỏi về kế hoạch VSC khi đầu tư CTCP Vận tải Biển Vinaship (VNA) và CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH).

Ban lãnh đạo công ty cho biết, HĐQT và BĐH VSC trong những năm qua đã tìm kiếm cơ hội và thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp có cùng ngành nghề để bổ sung năng lực kinh doanh chuỗi logistics. VNA và HAH đều là các mắt xích quan trọng để VSC hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình.