Gojek ra mắt GoCar phục vụ lực lượng y tế chống dịch tại TP.HCM

Nhằm chung tay đẩy lùi Covid-19, được sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan chức năng TP.HCM, bao gồm Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế, GoCar sẽ ra mắt với đội hình ban đầu gồm 50 xe. Dịch vụ mới này trước hết sẽ dành riêng phục vụ các y, bác sĩ và nhân viên y tế đi từ và đến ba Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, và Bệnh viện Trung ương Huế; Sở Y tế, và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ra mắt dịch vụ GoCar trong năm nay. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các quy định về giãn cách xã hội được áp dụng, chúng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch để tập trung vào phục vụ lực lượng y tế tuyến đầu. Chúng tôi cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền để tạo điều kiện cho các đối tác tài xế được hoạt động, giúp duy trì chuỗi cung ứng của thành phố, và đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của các y, bác sĩ và nhân viên y tế”.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của Gojek trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của các y, bác sĩ và nhân viên y tế để họ yên tâm chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe cho người dân. "Chúng tôi hy vọng rằng sáng kiến này của Gojek sẽ truyền cảm hứng cho các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố chung tay với chính quyền để thành phố nhanh chóng bình an trở lại, và nỗ lực mọi cách để hỗ trợ cộng đồng,” ông Lâm nói.

Những bác tài đầu tiên thuộc "Biệt đội GoCar xông pha chống dịch" tại TP.HCM.

Những người dùng đầu tiên của GoCar sẽ được tiếp cận với dòng sản phẩm cao cấp GoCar Protect, với các tính năng an toàn và tính năngđược tăng cường. Tất cả các xe ô tô của dòng GoCar Protect đều được trang bị máy lọc không khí SHARP, với thiết kế đặc biệt và công nghệ Plasmacluster ion nhằm vô hiệu hóa virus trong không khí. Ngoài ra, tất cả các xe đều được trang bị dung dịch diệt khuẩn và tấm chắn bảo vệ ngăn giữa tài xế và hành khách, giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tất cả các đối tác tài xế đều phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh và sức khỏe của Gojek, bao gồm xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành chuyến đầu tiên và định kỳ hàng tuần, trang bị bảo hộ y tế phòng dịch, và tuân thủ Quy tắc 5K.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến", đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận Tải, Gojek đã tổ chức cho các đối tác tài xế tập trung lưu trú tại các khách sạn từ nay đến cuối tháng 9, khi chương trình kết thúc.

“Lực lượng y tế là những người đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Họ đang mạo hiểm sự an toàn của bản thân để cho cộng đồng được an toàn. Chúng tôi biết ơn họ và muốn đóng góp công sức của mình hỗ trợ việc đi lại của các nhân viên y tế được thuận tiện, an toàn hơn, để họ có thể tập trung vào công việc quan trọng hơn nhiều là điều trị bệnh nhân,” Phùng Tuấn Đức chia sẻ. “Khi nào thành phố khoẻ hơn và các quy định về giãn cách xã hội được nới lỏng, chúng tôi sẽ mở rộng dịch vụ GoCar để phục vụ cho đông đảo người dân".