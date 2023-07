Google nói gì về việc bản đồ vệ tinh không hiển thị hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam ở đảo Trường Sa?

Theo trả lời của Google, đơn vị này không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba.

Một hai ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam phát hiện lá cờ Việt Nam được làm từ các mảnh gốm trên mái nhà hội trường đảo Trường Sa Lớn đã biến mất trên hai ứng dụng của Google (Google Maps và Google Earth).

Khi truy cập Google Maps và xem ở chế độ hình ảnh vệ tinh sáng 11/7, người dùng Internet nhận thấy đỉnh một tòa nhà tại đảo Trường Sa Lớn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiển thị màu trắng, trong khi đây vốn là vị trí có hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Hiện tượng này cũng xuất hiện ở ứng dụng Google Earth Pro. Theo dữ liệu trên bản đồ, hình ảnh được cập nhật ngày 14/3/2022, do các đối tác của Google cung cấp. Trong khi ở phiên bản cũ của Google Maps, hình ảnh tại khu vực này vẫn hiển thị rất rõ hình ảnh quốc kỳ gốm Việt Nam đỏ thắm trên mái nhà hội trường đảo Trường Sa Lớn.

Chiều ngày 11/7, khi truy cập vào ứng dụng trên điện thoại và trang web Google Maps, trang web và ứng dụng Google Earth, kết quả tìm kiếm "Đảo Trường Sa Lớn" ở chế độ hiển thị ảnh vệ tinh cho thấy quốc kỳ Việt Nam trên nóc nhà hội trường đảo chỉ vẫn là một màu trắng.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tại đảo Trường Sa Lớn là tác phẩm ghép bằng gốm, được làm từ năm 2012. Hình lá cờ rộng 310 m2, được ghép từ 310.000 viên gốm nhỏ và dựng trên mái nhà Hội trường. Điều này giúp người dùng khi quan sát từ không trung, như vệ tinh, hay Google Earth, đều có thể nhìn thấy...

Hình ảnh bản đồ vệ trước đó vẫn có hình ảnh cờ đỏ sao vàng củaViệt Nam trên nóc Hội trường Đảo Trường Sa Lớn.

Tấm bản đồ còn được coi như một cột mốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Do vậy, việc không thấy hình ảnh lá cờ này trên ảnh vệ tinh của Google Maps khiến cộng đồng mạng và nhiều người dùng Việt bức xúc.

Chia sẻ với báo chí, một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ hình ảnh và bản đồ số cho rằng nếu so hình ảnh chụp năm 2020 và hình ảnh do cộng đồng mạng Việt Nam mới phát hiện, có thể thấy mái nhà có hình lá quốc kỳ Việt Nam đã bị làm trắng đi "một cách bất thường". Nếu là do chói nắng hoặc mây che thì vùng lóa màu do nắng hoặc vùng mây che sẽ rộng lớn hơn, chứ không chỉ riêng biệt mỗi mái nhà có lá quốc kỳ, trong khi màu ngói các mái nhà xung quanh đó vẫn hiển thị bình thường. Tất nhiên, không loại trừ các nguyên nhân kỹ thuật gây ra hình ảnh hiển thị như trên.

Liên quan đến việc bản đồ vệ tinh của Google không hiển thị hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam ở đảo Trường Sa Lớn, chiều ngày 11/7/2023, Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã làm việc với Google về việc này.

Theo trả lời của Google, đơn vị này không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba. Vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và Google đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng ảnh có chất lượng tốt hơn.

Trên cơ sở trả lời của Google, Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu Google nhanh chóng khắc phục vấn đề này.