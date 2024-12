Hà Nội huy động phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển dịp Tết Nguyên đán 2025

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025; trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ nhằm giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào những ngày trước và sau các dịp nghỉ Tết.

Đối với các bến xe cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách. Đồng thời, chủ động ký hợp đồng với các trường đại học, cao đẳng, các khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang,... có nhu cầu vận chuyển khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh đó, có phương án dự phòng các xe trên các tuyến để kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe, thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến đăng ký đón trả khách. Song song đó, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hoá, hành lý theo quy định. Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn cho phương tiện và người lái trước khi xe xuất bến.

Đặc biệt, Sở Giao thông vận tải thành phố nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng, các đơn vị vận tải khách liên tỉnh tuyến cố định có nhu cầu bổ sung xe tăng cường đề nghị đăng ký với các bến để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu xe tăng cường.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa. Nghiêm cấm các phương tiện vận tải hàng hóa vào phố cấm, vi phạm thời gian hoạt động trên các tuyến đường có quy định về thời gian, dừng đỗ trên đường vành đai 3 trên cao, vi phạm kích thước thùng hàng, chở quá tải trọng cho phép, các phương tiện chở phế thải, chở hàng vật liệu rời không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xếp hàng hóa lên xe ôtô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa theo đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nghiêm cấm sử dụng bia rượu và các chất kích thích trong thời gian làm việc, cấm phóng nhanh vượt ẩu, tranh giành khách, ép giá khách, chở quá tải, chở hàng cấm...

Đối với hoạt động vận tải đường sắt đô thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội xây dựng kế hoạch phục vụ Tết đáp ứng yêu cầu đảm bảo phục vụ tốt nhất việc đi lại của Nhân dân.

Các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách bằng xe taxi cần bố trí phương tiện đảm bảo về số lượng, chất lượng và người lái phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong đó phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định. Đồng thời nhắc nhở lái xe nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của thành phố trong việc dừng đỗ, đón trả khách trên các tuyến đường.

Nghiêm cấm sử dụng bia rượu và các chất kích thích trong thời gian làm việc, cấm phóng nhanh vượt ẩu, tranh giành khách, ép giá khách, chở quá tải, chở hàng cấm...

Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt đảm bảo chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến, số lượng xe dự phòng tối đa để giải toả lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách.

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt kế cận có kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các xe tăng cường để kịp thời giải toả khách đi các tỉnh khi có yêu cầu…

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ động phối hợp với phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở, Sở Tài chính và Công an thành phố thành lập đoàn kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lập phương án đảm bảo an toàn giao thông bao gồm dự báo các điểm đen, điểm ùn tắc trong dịp Tết và có kế hoạch giải toả khi sự cố ùn tắc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cùng với đó, tập trung kiểm tra, xử lý tại các khu vực xung quanh các bến xe, nhà ga, địa điểm dễ phát sinh vi phạm, thường xuyên báo cáo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong những ngày trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ.