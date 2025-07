Yêu cầu đưa tuyến Vành đai 3 TP.HCM vào khai thác tạm trước ngày 19/8

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra thực địa công trình dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và làm việc với lãnh đạo hai địa phương dự án TP.HCM và Đồng Nai về tiến độ công trình.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận - chủ đầu tư dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (qua TP.HCM và Đồng Nai) - cho biết, đoạn này có chiều dài 8,2 km (TP.HCM dài 1,9 km và Đồng Nai dài 6,3 km), có tổng mức đầu tư 6.955 tỷ đồng, đến nay đã đạt khoảng 98% khối lượng công trình.

Cũng theo ông Thi, hai gói thầu quan trọng của dự án thành phần 1A này là cầu Nhơn Trạch và đường dẫn. Trong đó gói thầu CW1 cầu Nhơn Trạch đã hoàn thành trên 99,7%, do nhà thầu Kumho E&C của Hàn Quốc thực hiện với giá trị hợp đồng 1.632 tỷ đồng; gói thầu CW2 đường dẫn hai bên cầu Nhơn Trạch dài hơn 5,6 km, do liên danh nhà thầu Dongbu - VNCN thi công, hiện đạt sản lượng hiện 95,14%. Các hạng mục còn lại của CW1 và CW2 như thảm bê tông nhựa, đèn chiếu sáng, biển báo an toàn giao thông hiện đang chạy nước rút để hoàn thành vào ngày 31/7/2025.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban Mỹ Thuận, các nhà thầu tiếp tục tăng tốc hoàn thành công trình, chuẩn bị đưa vào khai thác tạm và thống nhất chọn địa điểm tổ chức lễ thông xe tại đầu cầu Nhơn Trạch, phía Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Về phía chủ đầu tư, ông Thi kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng cho phép tổ chức khai thác và bảo trì tạm công trình trong 90 ngày từ thời điểm hoàn thành dùng nguồn vốn đối ứng chưa sử dụng trong tổng mức đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1A đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP.HCM và Đồng Nai sẽ đưa vào khai thác ngày 19/8. Từ đây tới ngày đó, tuyến chính sẽ hoàn thiện nền đường; trong khi các nhánh kết nối A, D, E với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Trong thời gian chờ hoàn thiện, xe cộ sẽ lưu thông vào đường nối tạm dài 300 m, trước khi công trình được đưa vào khai thác đồng bộ.

Về tổ chức lưu thông như sau: Phía Đồng Nai tổ chức 2 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp từ đường tỉnh 25B đến cầu Nhơn Trạch. Trong đó, xe máy chỉ được phép lưu thông từ tỉnh lộ 25B đến đường Lý Tự Trọng (Biên Hòa). Hành trình giao cắt tại 3 điểm là tỉnh lộ 25B, tỉnh lộ 769 và đường Lý Tự Trọng và được tổ chức đồng mức, sử dụng biển báo và đèn tín hiệu.

Phía TP.HCM tổ chức cho ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch vào các nhánh kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với tốc độ tối đa 80 km/h. Trước mắt tạm thời cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ do chưa đủ điều kiện quay đầu.

Giai đoạn 2 của dự án (từ cuối năm 2026), toàn tuyến sẽ đồng bộ đưa vào khai thác với tốc độ tiêu chuẩn đường cao tốc 100 km/h. Cầu Nhơn Trạch sẽ tổ chức giao thông 2 làn ô tô vận tốc 80 km/h và 2 làn hỗn hợp vận tốc 60 km/h, có dải phân cách cứng giữa làn ô tô và làn hỗn hợp.

Trước đó, ngày 28/7, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban quản lý) đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kết quả xử lý vướng mắc giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ thi công gói thầu số 26, dự án thành phần 3 thuộc công trình Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa phận Đồng Nai.

Cụ thể, Ban quản lý đã yêu cầu các nhà thầu phụ là Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành phải đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương bổ sung mũi thi công phần cấu kiện dải phân cách trước ngày 01/8 tới; khẩn trương tập kết cấp phối đá dăm trước ngày 10/8, hoàn thành sản xuất cống tròn D800, D1000, cống hộp đưa về công trường trước ngày 15/8 để triển khai thi công các vị trí cống kỹ thuật, cống thoát nước thuộc phạm vi của nhà thầu. Nếu chậm trễ sẽ bị cắt bớt để giao phần việc cho đơn vị khác nhằm bảo đảm dự án về đích đúng kế hoạch.

Dự án thành phần 3 đoạn qua địa phận Đồng Nai có chiều dài 11,2 km gồm 5 km đường cao tốc mới và 6,2 km đường gom hai bên, được xây dựng song song dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (đi qua TP.HCM và Đồng Nai), do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài khoảng 76,3 km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng (chiếm khoảng 6,5% khối lượng phải hoàn thành để đạt mục tiêu 3.000 km đường cao tốc năm 2025), qua 4 tỉnh, thành phố TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An (nay là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh). Công trình được khởi công vào tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác (giai đoạn 1) vào ngày 31/12/2025.