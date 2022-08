Hà Nội: Lễ khai giảng năm học mới tổ chức sáng 5/9/2022 gọn nhẹ, lấy học sinh là trung tâm

Để tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và các hoạt động đầu năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Bên cạnh đó rà soát cơ sở vật chất trường, lớp, bảo đảm khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo đảm được cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt là đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các nhà trường cũng cần thông tin rộng rãi đến học sinh và cha, mẹ học sinh biên chế lớp học, kế hoạch dạy học cùng các chương trình giáo dục của nhà trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh, cha, mẹ học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường, nhất là đối với học sinh đầu cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường-gia đình-xã hội trong việc giáo dục học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng thứ hai 5/9/2022. Từ 7h đến 7h30: các trường tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp.

Từ 7h30 đến 8h30: chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường, tổ chức các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian...).

Trong đó lưu ý các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Sau khai giảng, các trường cần duy trì nề nếp hát Quốc ca trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ kỷ niệm, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng.

Đối với cấp học mầm non, các nhà trường tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt, đảm bảo an toàn, sức khỏe của trẻ và bảo vệ môi trường ngày đầu tiên của năm học mới. Thời lượng tổ chức tối đa 60 phút. Thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức do phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất, chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non để phù họp với trẻ mầm non.

Sau khi kết thúc Lễ khai giảng, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học, thời gian từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9/2022. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học, nhà trường chủ động tổ chức hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo quy định.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 26/2009/TT/BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên: không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.