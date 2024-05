Hà Nội thành lập 19 đoàn kiểm tra các điểm thi vào lớp 10

Cùng với 19 đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các đoàn kiểm tra của 30 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã cũng trực tiếp đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 8-9/6, với hơn 106.000 học sinh đã đăng ký dự tuyển. Toàn Thành phố có hơn 200 điểm thi. Các điểm thi đặt tại các trường Trung học cơ sở, THPT có cơ sở vật chất khang trang. Hầu hết các trường này đều đã được sử dụng làm điểm thi ở các năm trước.

Tổng số phòng thi là hơn 4.300 phòng. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh và các tình huống bất thường, tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 2 phòng thi dự phòng.

Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhằm bảo đảm đáp ứng đúng các quy định tại quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo đó, mỗi điểm thi phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh, an toàn và cơ sở vật chất. Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày.

Nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 đã được quy định rõ tại Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/3/2024 do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Kỳ thi diễn ra ngày 8/6 và 9/6/2024 với ba bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10,0. Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh lưu ý, có 3 điều kiện để được tham gia xét tuyển gồm: Có đủ số bài thi theo quy định; không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi; không có bài thi bị điểm 0.

Nếu thí sinh chẳng may bị ốm khi đang tham dự kỳ thi, không làm đủ ba bài thi (toán, ngữ văn, ngoại ngữ), thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào lớp 10 trường công lập. Vì thế, thời điểm này, bên cạnh việc tập trung cao độ cho việc ôn tập, thí sinh cũng cần lưu ý đến việc chăm sóc sức khỏe để bảo đảm duy trì thể lực tốt trong suốt thời gian tham dự kỳ thi.

Trong trường hợp này, thí sinh có thể tham gia đăng ký dự tuyển vào các trường THPT tư thục, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên… Các trường này nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh đến hết tháng 7.