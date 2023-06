Hà Nội: Hơn 100.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về tình hình tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, toàn Thành phố có 201 điểm thi với tổng số 4.477 phòng thi phục vụ thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và 402 phòng thi dự phòng.

Trong ngày 9/6, số lượt thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi là 114.962 em, chiếm tỷ lệ 99,4% tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi. Có hơn 600 thí sinh vắng mặt do đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường Đại học hoặc đi học nghề... Tổng số thí sinh cần hỗ trợ trong quá trình dự thi là 9 em.

Các điểm thi đã có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cho thí sinh dự thi theo đúng nguyện vọng và các điều kiện dự thi theo đúng quy chế.

Trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, có 15.364 cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại các điểm thi để làm nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế bảo đảm đúng quy chế thi.

Thông tin từ Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, tính đến 19h, cơ sở vật chất phục vụ các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; 100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Mỗi điểm thi đều có 1 máy phát điện dự phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các điểm thi tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi (phòng thi, tủ bảo quản đề thi, bài thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...); việc bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh; phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phân luồng giao thông và phòng, chống bão, lũ...

Nhằm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian từ 10 đến 12/6 tới, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã lên các phương án đảm bảo cung cấp điện thông suốt.

Cụ thể, EVN Hà Nội không thực hiện các hoạt động phải cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế có liên quan đến các trọng điểm thi toàn thành thành phố Hà Nội trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023-2024, từ ngày 9 đến 13/6.

Tổng Công ty cấp điện ổn định và liên tục tại các điểm liên quan đến kỳ thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các điểm tổ chức phục vụ hội đồng thi, ban dọc phách, chấm thi, điểm phục vụ in, sao đề thi, phúc khảo thi.

Các Công ty Điện lực trực thuộc EVN Hà Nội đã chủ động liên hệ với các đơn vị tổ chức thi tại địa bàn mình quản lý để phối hợp và lập phương án đảm bảo điện chi tiết.

Ngoài ra, EVN Hà Nội đã lập phương án cấp điện với 2 nguồn lưới hoặc có phương án dự phòng bằng máy phát điện, kết hợp kiểm tra đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm thi, nếu còn tồn tại, không đạt yêu cầu vận hành cần sửa chữa, khắc phục ngay.

EVN Hà Nội bố trí hơn 6.500 ca trực tăng cường để kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm; đồng thời chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố, hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.