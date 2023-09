Hà Nội tổng kiểm tra chung cư mini từ ngày 15/9

Ngày 15-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung kiểm tra là việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan chức năng thành phố sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được các cơ quan thành phố triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Bên cạnh đó, thành phố cũng coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền, quy định; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc tổng kiểm tra nhằm thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng; ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố...

UBND TP giao Công an thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực, tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Chỉ đạo tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đối với 100% cơ sở nhà có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ do Cơ quan Công an quản lý.

Phối hợp với Văn phòng UBND TP xây dựng phần mềm, kênh thông thông tin để cập nhật, theo dõi tình hình, tiến độ, kết quả kiểm tra, xử lý và việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình; trên cơ sở đó công khai trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố, Cổng thông điện tử các quận, huyện, thị xã và niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn.

Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đôn đốc UBND quận, huyện, thị xã rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng đối với các loại hình cơ sở nêu trên; xử lý, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép… theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê danh sách các Chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ xây dựng và đưa vào hoạt động không đúng mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đề xuất Chủ tịch UBND TP các giải pháp, biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do Công an các quận, huyện, thị xã là cơ quan thường trực; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, an toàn điện, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn,... đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn, hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc, sinh sống tại các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn (hoàn thành trước 31/12/2023).

Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, tập trung khuyến cáo các nguy cơ cháy, nổ, biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi xảy ra cháy, nổ.