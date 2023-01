Hà Nội triển khai 6 dự án về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2023

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động thành phố năm 2023. Theo đó, tại kế hoạch này, thành phố đặt mục tiêu 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cao mất an toàn lao động, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch bệnh.

Hàng năm trung bình giảm 5,0% tần suất tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện...).

Cùng với đó, có trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu. Trên 60% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 60% doanh nghiệp có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp được thực hiện đo quan trắc môi trường lao động.

Đồng thời, giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp. Tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đề cập là triển khai 6 dự án về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Trọng tâm là triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Dự án 2: Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn. Các hoạt động chính như: Hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo vệ sinh trong lao động, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đặc biệt là trong các ngành nghề truyền thống.

Dự án 3: Nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, tổ chức khảo sát, đánh giá tác động môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại một số các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, để hỗ trợ tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho người sử dụng lao động và người lao động.

Dự án 4: Phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Các hoạt động chính như: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động để phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

Tổ chức giao ban mạng lưới y tế doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động tại các quận, huyện (Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thường Tín, Gia Lâm, Thanh Oai, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Trì) có khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động tại một số cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp.

Dự án 5: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ kiểm định và triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong khu vực doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể.

Dự án 6: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ trì hoặc phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động…