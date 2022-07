Hà Nội: UBND, Sở Quy hoạch - Kiến trúc "biến hoá" dự án bằng điều chỉnh sai quy định

Qua nhiều lần được điều chỉnh trái quy định, dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower tăng số tầng trung bình từ 5 lên 30 tầng; Dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê – nhà ở tại ô đất 3.10 – NO tăng từ 6,5 lên 25 tầng; Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán tại ô đất 3.7- CC tăng từ 15 thành 32 tầng; Cụm nhà ở hỗ hơn chung cư, văn phòng và siêu thị tại ô đất 2.5HH đường Lê Văn Thiêm tăng từ 6,5 lên 25 tầng…

TĂNG SỐ TẦNG THEO CẤP SỐ NHÂN

Theo kết luận này, đa phần các dự án tại các khu vực trên được điều chỉnh chuyển chức năng từ toà nhà văn phòng, không gian công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán. Đồng thời, được nâng tầng cao theo cấp số nhân, tăng số lượng căn hộ, nhồi nhét thêm dân số. Từ đó, không chỉ gây áp lực lên hạ tầng hiện hữu mà còn làm méo mó hoạt động xây dựng.

Điển hình phải kể đến dự án Thành An Tower do Tổng công ty Thành An làm chủ đầu tư đã được UBND TP. Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật.

Qua 4 lần điều chỉnh đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang (năm 2002, 2006) thành đất cơ quan văn phòng (2008) rồi thành văn phòng dịch vụ thương mại và căn hộ để bán (2010) sau lại thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (2012); Rồi 1 khối văn phòng được thành tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ (2017), làm tăng tầng cao trung bình từ 6,5 lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số hơn 750 người (tạm tính 327 căn hộ), diện tích sàn xây dựng tăng khoảng 10.800 m2.

Bên cạnh đó, dự án này còn được cấp giấy phép xây dựng phần hầm vượt chỉ giới xây dựng, thay đổi chiều cao tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư không đầu tư xây dựng cây xanh và bãi đỗ xe theo tổng mặt bằng được chấp thuận, thực hiện không đúng tiến độ đầu tư…

Tương tự, dự án trụ sở Tổng công ty HUD (HUD Tower) được UBND thành phố điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật đã biến đất ở thành văn phòng, khách sạn, thương mại rồi thành toà nhà văn phòng; làm tăng hệ số sử dụng đất từ 3,1 lần thành 10,92 lần; tổng diện tích sàn xây dựng tăng từ 20.082m2 lên 70.855m2; tầng cao tối đa từ 16 thành 32 tầng. Dự án này cũng được Sở Xây dựng chấp thuận (vượt thẩm quyền) 03 tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng;

Hay dự án tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở tại ô đất 4.5 – NO do công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội – Sunrise là chủ đầu tư đã được UBND Hà Nội điều chỉnh 2 lần; Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật. Qua đó đã điều chỉnh từ đất ở thành dịch vụ, thương mại văn phòng và nhà ở, nâng tầng cao từ trung bình 7,8 tầng thành 27 tầng, làm tăng thêm dân số 914 người;

Dự án nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại HACC1 Times Tower do công ty cổ phần xây dựng số 1 làm chủ đầu tư cũng được UBND thành phố điều chỉnh 2 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật làm tầng cao trung bình từ 7,2 thành 25 tầng, mật độ xây dựng từ 56,7% thành 59,53%, tăng thêm dân số khoảng 680 người.

Dự án toà nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ cung cư do công ty cổ phần Licogi 19 là chủ đầu tư được UBND thành phố điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật đã điều chỉnh chức năng ô đất từ đất cơ quan sang hỗn hợp, tăng tầng cao từ 8 lên 25 tầng, tăng thêm dân số khoảng 650 người;

Dự án công trình trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 19 Lê Văn Lương của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai được UBND thành phố điều chỉnh 2 lần sai quy định pháp luật. Điều chỉnh từ đất ở thành trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, tăng tầng cao từ 7,5 thành 16 tầng.

TĂNG THÊM HÀNG NGÀN CƯ DÂN/DỰ ÁN

Việc tăng tầng cao theo cấp số nhân cũng giúp các dự án “nhồi nhét” thêm hàng ngàn cư dân so với quy hoạch ban đầu. Ví như cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị tại ô đất có ký hiệu 2.5 đường Lê Văn Thiêm do công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư được UBND thành phố điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 3 lần sai quy định và đã điều chỉnh tầng cao từ trung bình 6,5 tầng thành 25 tầng, mật độ xây từ 36% thành 47%, số căn hộ từ 352 thành 740 căn, dân số từ 2.112 người thành 2.652 người. Dự án này trong quá trình xây dựng đã bị UBND quận Thanh Xuân xử phạt 80 triệu đồng do thi công sai giấy phép xây dựng, bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt 90 triệu do xây dựng công trình sai thiết kế được duyệt;

Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán tại ô đất 3.7 do công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư được UBND thành phố điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật. Qua 2 lần điều chỉnh đã điều chỉnh từ đất công cộng thành nhà ở cho thuê, thành nhà ở, rồi thành công trình hỗn hợp, mật độ xây dựng tăng từ 26% thành 52%, tầng cao từ 15 tầng thành 32 tầng, làm tăng thêm khoảng 1.060 dân số. Ngoài ra, chủ đầu tư đã thực hiện sai phương án thiết kế khi lắp dựng khung tháp mái kính để kinh doanh với diện tích khoảng 120m2 tại vị trí trục Y13 trung tâm thương mại mà theo quy hoạch là sân vườn và cây xanh…;

Dự án dịch vụ thương mại, công cộng nhà ở và nhà trẻ do công ty cổ phần Dịch vụ và Kinh doanh bất động sản Hà Nội là chủ đầu tư sau khi được UBND thành phố điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 4 lần sai quy định pháp luật đã chuyển đổi từ chức năng công cộng thành phố thành dịch vụ công cộng và văn phòng, nhà ở rồi thành dịch vụ thương mại, công cộng nhà ở và nhà trẻ, tăng tầng cao từ 18,5 lên 35 tầng, mật độ từ 53% lên 56%, dân số tăng lên 3.072 người.

Dự án chung cư Star City do công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco là chủ đầu tư sau khi được UBND thành phố điều chỉnh 2 lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật đã chuyển từ đất công cộng thành hỗn hợp dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng và nhà ở chung cư. Đồng thời cũng tăng tầng cao từ 18,5 lên 27 tầng, nâng mật độ xây dựng từ 53% thành 60,2%, tăng thêm dân số khoảng 1.500 người.

Ngoài ra, còn nhiều dự án khác cũng được UBND thành phố và Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong đó có dự án chung cư cao tầng do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 làm chủ đầu tư; dự án tại ô đất N17, N18 đường Lê Văn Lương do công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư; dự án trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê (MB Grand Tower)…

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, các sai phạm trên chủ yếu thuộc về trách nhiệm của UBND thành phố và Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Do đó, đã đề nghị các đơn vị này kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.