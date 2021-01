Hải Phòng: Quyết "an yên" cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế

Sáng 16/1, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế giữa Ban quản lý Khu kinh tế thành phố và Sở Công an thành phố Hải Phòng.



Đây là hoạt động thể hiện rõ quyết tâm của Hải Phòng trong việc kiến tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh an ninh, an toàn và bền vững nhằm thu hút tối đa nguồn lực đầu tư đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đến chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, 2 bên sẽ thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời đưa ra những giải pháp xử lý liên quan đến công tác an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm âm mưu hoạt động phản động, chống phá, gấy rối an ninh trật tự…, phối hợp thẩm định, đánh giá về các hoạt động liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, và chống gian lận thương mại…

Ông Lê Trung Kiên – Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, do các khu công nghiệp, khu kinh tế là nơi thu hút tập trung các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, mặc dù văn hóa, con người đến phương pháp quản lý điều hành của từng nhà đầu tư thứ cấp khác nhau nhưng tâm lý chung thì nhà đầu tư nào cũng cần sự "an yên" mới toàn tâm toàn ý trong đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ông Kiên cho biết thêm, giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng đặt ra mục tiêu sẽ phát triển và mở rộng thêm 15 Khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.500ha, thu hút FDI phấn đấu đạt 12,5 – 15 tỷ USD, do vậy, việc phối hợp này là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo thêm lực hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư vào thành phố.

Được biết, trên địa bàn Hải Phòng hiện có 12 khu công nghiệp (trong đó 8 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) với diện tích 5937 ha đang hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, lũy kế đến năm 2020, các khu công nghiệp này đã thu hút được 567 dự án gồm 400 dự án FDI với tổng mức đầu tư 16 tỷ USD và 167 dự án trong nước với tổng mức đầu tư khoảng 146 nghìn tỷ đồng các dự án này đã tạo ra việc làm cho 160 nghìn lao động, trong đó có 4.500 người nước ngoài đồng thời là khu vực có sự tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế Hải Phòng về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và thu nộp ngân sách nhà nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm 80% giá trị sản xuất công nghiệp và chiếm 70% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng. Trong 5 năm (2016-2020), khu vực này đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 32 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2020 là gần 9 nghìn tỷ, trong đó thu nội địa đạt gần 5,3 nghìn tỷ.

Theo Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, tạo môi trường an ninh, an toàn trong các khu công nghiệp là thông điệp mà Hải Phòng muốn gửi tới các nhà đầu tư không chỉ cho hôm nay mà cả cho tương lai, đây không những là xu thế mà còn đúng, trúng tâm lý của các nhà đầu tư trong việc mong muốn sự bình an, bền vững. Đây cũng là mục đích của Hải Phòng trong việc xây dựng, phát triển các khu công nghiệp hướng tới sự chuẩn mực quốc tế, là trái tim của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, để Hải Phòng là điểm đầu tư tin cậy, nơi đáng đến và đáng sống thì toàn bộ hệ thống chính trị thành phố cần quyết liệt, chung tay vào cuộc, trong mọi hoạt động cần bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, đồng thời phải có tính thực tiễn tránh hình thức, quan liêu.

Tất cả "phải đặt sự an ninh, an toàn quốc gia lên hàng đầu, hạn chế tối đa thiệt hại cho các nhà đầu tư chân chính và người lao động", Chủ tịch Hải Phòng nhấn mạnh.