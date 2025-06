Hành trình “Một bước tiếp nối vạn bước vươn xa” cùng SNP Run As One 2025

Đặc biệt, giải chạy Tân Cảng Sài Gòn có sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games - Vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Lai và đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng, tiếp lửa tinh thần thể thao cho cộng đồng doanh nghiệp cảng biển và logistics.

KHƠI DẬY HÀO KHÍ DÂN TỘC TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CÙNG GIẢI CHẠY SNP RUN AS ONE 2025

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm hàng loạt cột mốc lịch sử trọng đại như 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), giải chạy bộ SNP Run As One 2025 do TCSG tổ chức là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cảng biển và logistics, người lao động Tân Cảng cùng nhìn lại truyền thống vẻ vang, tiếp nối tinh thần kiên cường, đoàn kết, khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên chặng đường phát triển mới.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” - kỷ nguyên đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh, SNP Run As One 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên, mà còn là hành trình khơi dậy hào khí dân tộc trong mỗi bước chân của gần 1.700 vận động viên là đối tác, khách hàng và người lao động của TCSG.

Sự kiện này cũng là sự kiện lớn nhất mà TCSG tổ chức thường niên, nhấn mạnh tinh thần kết nối và khát vọng vươn xa, không ngừng tăng tốc hiện đại hóa, hướng tới doanh nghiệp cảng biển - logistics thông minh và bền vững, khẳng định thương hiệu trên trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Khoảnh khắc các Vận động viên đồng loạt xuất phát tại Giải chạy SNP Run As One 2025.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN MARATHON HUY CHƯƠNG VÀNG SEA GAMES VÀ TOÀN BỘ ĐỘI BÓNG CHUYỀN THỂ CÔNG - TÂN CẢNG

Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt của giải, anh Nguyễn Văn Lai, một trong những biểu tượng của điền kinh Việt Nam và đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng, đại diện cho khát vọng vươn xa của thể thao Việt Nam, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần bền bỉ, ý chí vượt lên thử thách và niềm tự hào dân tộc đến hàng ngàn vận động viên và người tham dự, góp phần thắp lên ngọn lửa đoàn kết và quyết tâm trên mỗi bước chạy của SNP Run As One 2025.

Nghi thức rước đuốc và thắp đài lửa khai mạc sự kiện Giải chạy bộ Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 3 - SNP Run As One 2025.

Các hoạt động bên lề giao lưu cùng với các vận động viên chuyên nghiệp, đại diện cho nền thể thao Việt Nam cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của người tham dự giải chạy.

Sự kiện có sự đồng hành của các đơn vị Across Vietnam, HD Bank, Pocari Sweat, Wolf Active, Vinamilk, Life Up Massage, Nabati Việt Nam, Dừa Á Châu, Betrimex, Nabati, California Fitness, Nhà hàng Le Chef, Agri Boost, House Foods, cùng các đơn vị thành viên trong hệ thống của TCT TCSG.

TÂN CẢNG SÀI GÒN TIÊN PHONG TRONG SỨ MỆNH KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CẢNG BIỂN VÀ LOGISTICS

Giải chạy bộ SNP Run As One tổ chức thường niên không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao, mà còn là hành trình TCSG thực hiện sứ mệnh gắn kết cộng đồng doanh nghiệp cảng biển và logistics, vì một mục tiêu chung: Kiến tạo một Việt Nam phát triển bền vững trên thương trường quốc tế. SNP Run As One đã mở ra không gian giao lưu, chia sẻ giữa các doanh nghiệp logistics - cảng biển là hãng tàu, đại lý hãng tàu, khách hàng xuất nhập khẩu, công ty Forwarder, công ty logistics và các đối tác, với người lao động trong hệ sinh thái TCSG.

Không chỉ tiên phong trong hoạt động khai thác cảng, logistics và dịch vụ biển, TCSG cũng không ngừng mở rộng vai trò dẫn dắt, kiến tạo các giá trị cộng đồng thông qua những sáng kiến gắn kết – từ thể thao, văn hóa đến trách nhiệm xã hội. SNP Run As One chính là biểu tượng cho khát vọng vươn xa, thể hiện cam kết mạnh mẽ của TCSG trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái cảng - logistics hiện đại, nhân văn và bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.