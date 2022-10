Hệ sinh thái “đa tầng - đa lớp” tại hometel biển The Venice 5&6

DẤU ẤN TIÊN PHONG CỦA XU HƯỚNG HOMETEL: HỢP NHẤT NHÀ VÀ KHÁCH SẠN 5 SAO

Gần đây, xu hướng Hometel bắt đầu xuất hiện với sự kết hợp của ba yếu tố Home: Nhà sở hữu lâu dài - Hotel: Thiết kế theo chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế - Hospitality: Vận hành bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Trong đó, The Venice 5&6 là dấu ấn tiên phong tiêu biểu cho Hometel. Theo nhà phát triển Hưng Vượng Developer (HVD), hai tòa tháp cung cấp ra thị trường nguồn cung gần 800 căn hộ 100% tầm nhìn biển, sở hữu lâu dài, đảm bảo quyền thừa kế truyền đời, chuyển nhượng, linh hoạt an cư, cho thuê lưu trú ngắn/dài hạn.

Mặt khác, do gắn chặt với yếu tố nghỉ dưỡng - hưởng thụ, The Venice 5&6 nâng tầm nhà ở thành khách sạn - resort theo đúng tiêu chuẩn khắt khe hạng 5 sao quốc tế. Điều này được thể hiện rõ nét thiết kế sảnh đón sang trọng đón chào cư dân trở về nhà như thượng khách với Concierge Services, Welcome drink, Fruit Bar, Business Centre & lounge,….

Các thành viên trong gia đình đa thế hệ còn là chủ nhân của hệ tiện ích gắn kết tình thân trong không gian khu vui chơi trẻ em ngoài trời, khu outdoor BBQ, self - service kitchen, hồ bơi vô cực cho trẻ em và người lớn, gym-yoga center, phòng golf 3D giả lập, nhà hàng buffet & alacarte,… Giới doanh nhân cân bằng nghỉ dưỡng kết hợp xử lý công việc nhờ Business Lounge, Coworking Space,…

Dựa trên nền tảng tiện ích 5 sao quốc tế mà HVD thiết kế cho The Venice 5&6, Best Western Premier đã xây dựng chuỗi dịch vụ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ trọn vẹn như lễ tân, dọn phòng, laundry, phục vụ ẩm thực tại nhà, trị liệu spa tại nhà….

Có thể thấy, việc hợp nhất nhà với khách sạn giúp The Venice 5&6 nói riêng và Hometel nói chung giải quyết toàn diện mọi nhu cầu khi khách hàng không đơn thuần sở hữu căn hộ biển để cho thuê hoặc ghé đến nghỉ dưỡng mà còn là một ngôi nhà an cư, truyền đời với không gian hưởng thụ tầm quốc tế.

HƯỞNG THỤ HỆ SINH THÁI WELLNESS LUXURY LIVING TỪ VENEZIA BEACH

Ưu thế vượt trội của The Venice 5&6 là trở thành một mảnh ghép trong đô thị biển Venezia Beach quy mô lên tớ 72ha, lớn bậc nhất trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu - Hàm Tân, nơi sở hữu 6km mặt tiền biển – sông - hồ ấn tượng.

Căn hộ biển thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái từ Venezia Beach.

Khu đô thị biển phát triển 16 cụm phân khu tiện ích wellness luxury living với hàng trăm tiện ích chuẩn quốc tế.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Wellness Center, Sheraton Hotel & Spa, Sport club – khu thể thao đa năng, lagoon resort - khu hồ bơi nước mặn, …Đặc biệt phải kể đến tổ hợp trị liệu - chăm sóc - phục hồi sức khỏe quy mô lớn nhất tại phía Nam lên đến 9ha do Care21- tập đoàn wellness hàng đầu Nhật Bản vận hành.

Nhóm vui chơi giải trí - mua sắm nổi bật là môn thể thao biển thời thượng tại Beach Activity, công viên nước - Water Park, quảng trường trung tâm Central Square - nơi diễn ra các hoạt động lễ hội sự kiện sôi động, Carnaval Central - trung tâm mua sắm cao cấp,…

Bến du thuyền sang trọng hay trung tâm hội nghị quy mô 1000 quan khách lớn nhất khu vực. Nhóm khám phá dành cho con trẻ với bảo tàng sinh vật biển thú vị, khu vui chơi trẻ em,…

Sự tích hợp trọn vẹn chạm đến mọi nhu cầu giúp gia chủ đạt tới sự thụ hưởng toàn diện, giàu cảm xúc, đồng thời sẵn sàng trở thành điểm đến đón đầu dòng du khách tại thủ phủ du lịch lớn nhất phía Nam. Từ đó mở ra chu kỳ phát triển bền vững và tối ưu công suất, giá phòng trong trường hợp gia chủ có nhu cầu cho thuê.

BỨC TRANH MỞ THÚ VỊ TỪ MẸ THIÊN NHIÊN, TỈNH THỨC THÂN - TÂM - TRÍ

Theo Uỷ ban Du lịch Phần Lan - quốc gia dẫn đầu về chỉ số hạnh phúc của thế giới, sống hoà mình với thiên nhiên là bí quyết hạnh phúc vì đó là cách giúp đầu óc thư giãn và sống chậm hơn. Và sự lựa chọn của giới thành đạt trên cung đường biển phía Nam, chẳng có gì tuyệt vời hơn Hồ Tràm - Bình Châu - Hàm Tân khi kết nối tới Tp.HCM chỉ bằng “một giấc ngủ vội” với 90 phút.

Nơi đây mang trong mình nét đặc trưng hiếm có với địa thế một biển bờ biển được CNN bình chọn đẹp và hoang sơ nhất hành tinh – một bên là rừng nguyên sinh giúp nơi đây đạt chỉ số không khí sạch nhất Việt Nam. Cũng là điểm đến sở hữu suối khoáng nóng Bình Châu lớn nhất phía Nam có giá trị phục hồi sức khỏe, làm đẹp và thư giãn.

Nằm trên cung đường resort tỷ đô, The Venice 5&6 thừa hưởng toàn diện hệ giá trị tinh hoa. Đó là những buổi sớm bình minh hòa vào cuộc sống của người dân chài lưới, hít hà vị mặn mà khỏe khoắn của biển cả. Chiều thong thả tản bộ ra công viên bờ biển hoặc cùng cả gia đình đạp xe trong rừng nguyên sinh thám hiểm. Tối, nhâm nhi một ly rượu vang, tận hưởng vị thế bản ngã riêng biệt bên hồ bơi vô cực ngắm trọn biển đêm. Chỉ dăm phút lái xe qua casino hay sân golf Hồ Tràm giao lưu cùng những người bằng hữu tương đồng phong cách sống.

Cuộc sống ở The Venice 5&6 là bức tranh đa màu đầy thú vị. Bên trong được phục vụ và nuông chiều như thượng khách nhưng khi mở ra là cuộc sống tự tại trước thiên nhiên, trút bỏ mọi lo toan để trở về với con người bản sơ hiền hậu. Vượt trên tất cả, The Venice 5&6 không đơn thuần là chốn nghỉ dưỡng ghé qua, mà là ngôi nhà kế thừa truyền đời. Hạnh phúc, sức khỏe và hưng vượng sẽ viên mãn đong đầy khi chúng ta chọn lựa cho mình một chốn về… nhà tinh tế như thế.